https://ria.ru/20221226/kontakt-1841340047.html

Песков сообщил о готовящемся контакте Путина с Си Цзиньпином

Песков сообщил о готовящемся контакте Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 26.12.2022

Песков сообщил о готовящемся контакте Путина с Си Цзиньпином

Контакт лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина готовится, о формате пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:14

2022-12-26T12:14

2022-12-26T12:36

си цзиньпин

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

китай

политика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Контакт лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина готовится, о формате пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакт готовится. Мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим", - сказал Песков, добавив, что о формате общения также говорить пока преждевременно.Ранее с визитом в Пекине побывал зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20221226/kitay-1841269973.html

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си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, китай, политика