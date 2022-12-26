https://ria.ru/20221226/kontakt-1841340047.html
Песков сообщил о готовящемся контакте Путина с Си Цзиньпином
Песков сообщил о готовящемся контакте Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 26.12.2022
Песков сообщил о готовящемся контакте Путина с Си Цзиньпином
Контакт лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина готовится, о формате пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:14
2022-12-26T12:14
2022-12-26T12:36
си цзиньпин
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
китай
политика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Контакт лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина готовится, о формате пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакт готовится. Мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим", - сказал Песков, добавив, что о формате общения также говорить пока преждевременно.Ранее с визитом в Пекине побывал зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20221226/kitay-1841269973.html
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си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, китай, политика
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Китай, Политика
12:14 26.12.2022 (обновлено: 12:36 26.12.2022)
Песков сообщил о готовящемся контакте Путина с Си Цзиньпином
Песков: контакт Путина с Си Цзиньпином пока готовится, о формате говорить рано