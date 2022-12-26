https://ria.ru/20221226/kitay-1841316303.html

Китай продолжает оптимизацию противоэпидемических мер

Китай продолжает оптимизацию противоэпидемических мер - РИА Новости, 26.12.2022

Китай продолжает оптимизацию противоэпидемических мер

Ввиду ослабления вирулентности вариантного штамма "омикрон", Китай продолжил смягчать меры по профилактике и контролю эпидемии, а также принял политику,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:17

2022-12-26T11:17

2022-12-26T11:17

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коронавирус covid-19

пекин

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МОСКВА, 26 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Ввиду ослабления вирулентности вариантного штамма "омикрон", Китай продолжил смягчать меры по профилактике и контролю эпидемии, а также принял политику, направленную на удовлетворение потребностей в медицинской помощи находящихся на самоизоляции и посещающих врачей больных, уделив первостепенное внимание особо уязвимым группам людей.11 ноября были опубликованы "20 положений об оптимизации профилактики и контроля эпидемии", которые отменили предохранительный механизм для зарубежных рейсов, прибывающих на территорию Китая. Введен строгий запрет на произвольный локдаун, самовольную остановку работы и производства, закрытие кампусов, прекращение учебных занятий и т. д.7 декабря были обнародованы "10 новых положений об оптимизации профилактики и контроля эпидемии", которые запретили временный локдаун. Были отменены проверки отрицательных ПЦР-тестов и кодов здоровья для приезжих. Бессимптомным больным и людям с легкой формой заболевания было разрешено находиться на самоизоляции.8 декабря был опубликован документ "Домашнее лечение людей, заразившихся коронавирусом нового типа", в котором указан список часто используемых медикаментов для домашнего лечения.9 декабря было вынесено требование об обеспечении беспрепятственного врачебного осмотра для беременных женщин и детей, а также о развитии возможностей лечения тяжелых заболеваний в сельской местности.12 декабря Китай объявил о том, что поддерживает медучреждения в развитии лечения через Интернет. Впервые было разрешено в режиме онлайн выписывать рецепты пациентам на самоизоляции. Сторонние организации были уполномочены доставлять медикаменты больным на дом.13 декабря были даны установки по самозащите, санитарному контролю и вакцинации пожилых людей. Лечебным учреждениям оказана поддержка в укреплении трудовых гарантий медицинского персонала.14 декабря Китай объявил об увеличении поставок основных лекарственных средств для борьбы с эпидемией, смягчении трудностей при покупке медикаментов, повышении строгости расследований противозаконных действий, связанных с ценами на противоэпидемические товары.19 декабря Государственное почтовое управление Китая потребовало эффективное обеспечение доставки продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и лекарственных препаратов.20 декабря в Государственном управлении контроля над лекарственными средствами КНР сообщили, что ведомство запустило процедуры экстренного утверждения в соответствии с законом и нормативными актами, чтобы ускорить рассмотрение и утверждение срочно необходимых медикаментов для клинической диагностики и лечения больных COVID-19.Ввиду увеличения количества больных с повышенной температурой, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР вынес требование, в соответствии с которым больницы 2-го уровня и выше, а также базовые учреждения здравоохранения должны создать медпункты для больных с температурой, преобразовать модульные больницы в целевые и принимать часть больных с легкой формой заболевания.В Пекине на стадионах заработали временные отделения по приему пациентов с повышенной температурой. Во многих городах бывшие пункты забора проб для тестов на нуклеиновые кислоты коронавируса переделали в пункты для обращения пациентов с повышенной температурой, также заработали медицинские лечебно-диагностические автобусы.В настоящее время китайские органы власти всех уровней постепенно переносят акцент в работе с профилактики и контроля эпидемии на оказание медицинской помощи больным. В 2023 году Китай продолжит оптимизировать политику, направленную на профилактику и контроль эпидемии, успешно преодолеет период распространения, обеспечит стабильное развитие экономики и общества.

https://ria.ru/20221223/kitay-1840760973.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, коронавирус covid-19, пекин