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Китай продолжает оптимизацию противоэпидемических мер - РИА Новости, 26.12.2022
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https://ria.ru/20221226/kitay-1841316303.html
Китай продолжает оптимизацию противоэпидемических мер
Китай продолжает оптимизацию противоэпидемических мер - РИА Новости, 26.12.2022
Китай продолжает оптимизацию противоэпидемических мер
Ввиду ослабления вирулентности вариантного штамма "омикрон", Китай продолжил смягчать меры по профилактике и контролю эпидемии, а также принял политику,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:17
2022-12-26T11:17
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
пекин
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МОСКВА, 26 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Ввиду ослабления вирулентности вариантного штамма "омикрон", Китай продолжил смягчать меры по профилактике и контролю эпидемии, а также принял политику, направленную на удовлетворение потребностей в медицинской помощи находящихся на самоизоляции и посещающих врачей больных, уделив первостепенное внимание особо уязвимым группам людей.11 ноября были опубликованы "20 положений об оптимизации профилактики и контроля эпидемии", которые отменили предохранительный механизм для зарубежных рейсов, прибывающих на территорию Китая. Введен строгий запрет на произвольный локдаун, самовольную остановку работы и производства, закрытие кампусов, прекращение учебных занятий и т. д.7 декабря были обнародованы "10 новых положений об оптимизации профилактики и контроля эпидемии", которые запретили временный локдаун. Были отменены проверки отрицательных ПЦР-тестов и кодов здоровья для приезжих. Бессимптомным больным и людям с легкой формой заболевания было разрешено находиться на самоизоляции.8 декабря был опубликован документ "Домашнее лечение людей, заразившихся коронавирусом нового типа", в котором указан список часто используемых медикаментов для домашнего лечения.9 декабря было вынесено требование об обеспечении беспрепятственного врачебного осмотра для беременных женщин и детей, а также о развитии возможностей лечения тяжелых заболеваний в сельской местности.12 декабря Китай объявил о том, что поддерживает медучреждения в развитии лечения через Интернет. Впервые было разрешено в режиме онлайн выписывать рецепты пациентам на самоизоляции. Сторонние организации были уполномочены доставлять медикаменты больным на дом.13 декабря были даны установки по самозащите, санитарному контролю и вакцинации пожилых людей. Лечебным учреждениям оказана поддержка в укреплении трудовых гарантий медицинского персонала.14 декабря Китай объявил об увеличении поставок основных лекарственных средств для борьбы с эпидемией, смягчении трудностей при покупке медикаментов, повышении строгости расследований противозаконных действий, связанных с ценами на противоэпидемические товары.19 декабря Государственное почтовое управление Китая потребовало эффективное обеспечение доставки продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и лекарственных препаратов.20 декабря в Государственном управлении контроля над лекарственными средствами КНР сообщили, что ведомство запустило процедуры экстренного утверждения в соответствии с законом и нормативными актами, чтобы ускорить рассмотрение и утверждение срочно необходимых медикаментов для клинической диагностики и лечения больных COVID-19.Ввиду увеличения количества больных с повышенной температурой, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР вынес требование, в соответствии с которым больницы 2-го уровня и выше, а также базовые учреждения здравоохранения должны создать медпункты для больных с температурой, преобразовать модульные больницы в целевые и принимать часть больных с легкой формой заболевания.В Пекине на стадионах заработали временные отделения по приему пациентов с повышенной температурой. Во многих городах бывшие пункты забора проб для тестов на нуклеиновые кислоты коронавируса переделали в пункты для обращения пациентов с повышенной температурой, также заработали медицинские лечебно-диагностические автобусы.В настоящее время китайские органы власти всех уровней постепенно переносят акцент в работе с профилактики и контроля эпидемии на оказание медицинской помощи больным. В 2023 году Китай продолжит оптимизировать политику, направленную на профилактику и контроль эпидемии, успешно преодолеет период распространения, обеспечит стабильное развитие экономики и общества.
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китай, коронавирус covid-19, пекин
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19, Пекин
11:17 26.12.2022
 

Китай продолжает оптимизацию противоэпидемических мер

© AP Photo / Andy WongЛюди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине
Люди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 26 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Ввиду ослабления вирулентности вариантного штамма "омикрон", Китай продолжил смягчать меры по профилактике и контролю эпидемии, а также принял политику, направленную на удовлетворение потребностей в медицинской помощи находящихся на самоизоляции и посещающих врачей больных, уделив первостепенное внимание особо уязвимым группам людей.
11 ноября были опубликованы "20 положений об оптимизации профилактики и контроля эпидемии", которые отменили предохранительный механизм для зарубежных рейсов, прибывающих на территорию Китая. Введен строгий запрет на произвольный локдаун, самовольную остановку работы и производства, закрытие кампусов, прекращение учебных занятий и т. д.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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МИД КНР заявил, что ситуация с СOVID-19 в стране находится под контролем
7 декабря были обнародованы "10 новых положений об оптимизации профилактики и контроля эпидемии", которые запретили временный локдаун. Были отменены проверки отрицательных ПЦР-тестов и кодов здоровья для приезжих. Бессимптомным больным и людям с легкой формой заболевания было разрешено находиться на самоизоляции.
8 декабря был опубликован документ "Домашнее лечение людей, заразившихся коронавирусом нового типа", в котором указан список часто используемых медикаментов для домашнего лечения.
9 декабря было вынесено требование об обеспечении беспрепятственного врачебного осмотра для беременных женщин и детей, а также о развитии возможностей лечения тяжелых заболеваний в сельской местности.
12 декабря Китай объявил о том, что поддерживает медучреждения в развитии лечения через Интернет. Впервые было разрешено в режиме онлайн выписывать рецепты пациентам на самоизоляции. Сторонние организации были уполномочены доставлять медикаменты больным на дом.
13 декабря были даны установки по самозащите, санитарному контролю и вакцинации пожилых людей. Лечебным учреждениям оказана поддержка в укреплении трудовых гарантий медицинского персонала.
14 декабря Китай объявил об увеличении поставок основных лекарственных средств для борьбы с эпидемией, смягчении трудностей при покупке медикаментов, повышении строгости расследований противозаконных действий, связанных с ценами на противоэпидемические товары.
19 декабря Государственное почтовое управление Китая потребовало эффективное обеспечение доставки продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и лекарственных препаратов.
20 декабря в Государственном управлении контроля над лекарственными средствами КНР сообщили, что ведомство запустило процедуры экстренного утверждения в соответствии с законом и нормативными актами, чтобы ускорить рассмотрение и утверждение срочно необходимых медикаментов для клинической диагностики и лечения больных COVID-19.
Ввиду увеличения количества больных с повышенной температурой, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР вынес требование, в соответствии с которым больницы 2-го уровня и выше, а также базовые учреждения здравоохранения должны создать медпункты для больных с температурой, преобразовать модульные больницы в целевые и принимать часть больных с легкой формой заболевания.
В Пекине на стадионах заработали временные отделения по приему пациентов с повышенной температурой. Во многих городах бывшие пункты забора проб для тестов на нуклеиновые кислоты коронавируса переделали в пункты для обращения пациентов с повышенной температурой, также заработали медицинские лечебно-диагностические автобусы.
В настоящее время китайские органы власти всех уровней постепенно переносят акцент в работе с профилактики и контроля эпидемии на оказание медицинской помощи больным. В 2023 году Китай продолжит оптимизировать политику, направленную на профилактику и контроль эпидемии, успешно преодолеет период распространения, обеспечит стабильное развитие экономики и общества.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКоронавирус COVID-19Пекин
 
 
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