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Все летные экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 26.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221226/kinzhal-1841261527.html
Все летные экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет
Все летные экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 26.12.2022
Все летные экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет
Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил России, вооруженного ракетами "Кинжал", освоили применение гиперзвуковых ракет, заявил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T00:12
2022-12-26T05:11
новое оружие россии
сергей кобылаш
россия
красная звезда
миг-31
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил России, вооруженного ракетами "Кинжал", освоили применение гиперзвуковых ракет, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. "Все летные экипажи полка освоили программу боевого применения нового авиационного ракетного комплекса", - сказал он в интервью газете "Красная звезда". Кобылаш сообщил, что "Кинжал" неоднократно применялся в ходе спецоперации для поражения наземных целей. Это, по словам командующего, стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях. "Кинжал" показал высокую боевую эффективность и подтвердил все заложенные в него тактико-технические характеристики, отметил генерал. Командующий напомнил, что полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31, вошел в состав дальней авиации конце 2021 года. "Уникальность гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" в том, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость, более чем в 10 раз превышающую скорость звука, и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника", - подчеркнул Кобылаш.
https://ria.ru/20221222/kinzhal-1840585394.html
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сергей кобылаш, россия, красная звезда, миг-31
Новое оружие России, Сергей Кобылаш, Россия, Красная звезда, МиГ-31
00:12 26.12.2022 (обновлено: 05:11 26.12.2022)
 
Все летные экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет

Командующий ВКС Кобылаш: экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил России, вооруженного ракетами "Кинжал", освоили применение гиперзвуковых ракет, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
"Все летные экипажи полка освоили программу боевого применения нового авиационного ракетного комплекса", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 16:13Специальная военная операция на Украине
Герасимов назвал ракеты "Кинжал" неуязвимыми для украинских систем ПВО
Кобылаш сообщил, что "Кинжал" неоднократно применялся в ходе спецоперации для поражения наземных целей. Это, по словам командующего, стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях. "Кинжал" показал высокую боевую эффективность и подтвердил все заложенные в него тактико-технические характеристики, отметил генерал.
Командующий напомнил, что полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31, вошел в состав дальней авиации конце 2021 года.
"Уникальность гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" в том, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость, более чем в 10 раз превышающую скорость звука, и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника", - подчеркнул Кобылаш.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 11:18Специальная военная операция на Украине
Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации
 
Новое оружие РоссииСергей КобылашРоссияКрасная звездаМиГ-31
 
 
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