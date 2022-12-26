00:12 26.12.2022 (обновлено: 05:11 26.12.2022)
Все летные экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет
Командующий ВКС Кобылаш: экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил России, вооруженного ракетами "Кинжал", освоили применение гиперзвуковых ракет, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
"Все летные экипажи полка освоили программу боевого применения нового авиационного ракетного комплекса", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Кобылаш сообщил, что "Кинжал" неоднократно применялся в ходе спецоперации для поражения наземных целей. Это, по словам командующего, стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях. "Кинжал" показал высокую боевую эффективность и подтвердил все заложенные в него тактико-технические характеристики, отметил генерал.
Командующий напомнил, что полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31, вошел в состав дальней авиации конце 2021 года.
"Уникальность гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" в том, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость, более чем в 10 раз превышающую скорость звука, и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника", - подчеркнул Кобылаш.