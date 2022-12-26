https://ria.ru/20221226/kinzhal-1841261527.html

Все летные экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет

Все летные экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 26.12.2022

Все летные экипажи полка "Кинжалов" освоили применение гиперзвуковых ракет

Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил России, вооруженного ракетами "Кинжал", освоили применение гиперзвуковых ракет, заявил... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T00:12

2022-12-26T00:12

2022-12-26T05:11

новое оружие россии

сергей кобылаш

россия

красная звезда

миг-31

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил России, вооруженного ракетами "Кинжал", освоили применение гиперзвуковых ракет, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. "Все летные экипажи полка освоили программу боевого применения нового авиационного ракетного комплекса", - сказал он в интервью газете "Красная звезда". Кобылаш сообщил, что "Кинжал" неоднократно применялся в ходе спецоперации для поражения наземных целей. Это, по словам командующего, стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях. "Кинжал" показал высокую боевую эффективность и подтвердил все заложенные в него тактико-технические характеристики, отметил генерал. Командующий напомнил, что полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31, вошел в состав дальней авиации конце 2021 года. "Уникальность гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" в том, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость, более чем в 10 раз превышающую скорость звука, и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника", - подчеркнул Кобылаш.

https://ria.ru/20221222/kinzhal-1840585394.html

https://ria.ru/20220821/raketa-1811085505.html

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сергей кобылаш, россия, красная звезда, миг-31