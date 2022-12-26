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Новое правительство Израиля приведут к присяге 29 декабря

Новое правительство Израиля приведут к присяге 29 декабря - РИА Новости, 26.12.2022

Новое правительство Израиля приведут к присяге 29 декабря

Новое израильское правительство будет приведено к присяге перед парламентом 29 декабря, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:21

2022-12-26T13:21

2022-12-26T13:32

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биньямин нетаньяху

ицхак герцог

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кнессет израиля

ликуд

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новое израильское правительство будет приведено к присяге перед парламентом 29 декабря, сообщает газета Jerusalem Post."Новое правительство будет ратифицировано Кнессетом и официально примет власть в четверг", - пишет газета со ссылкой на сообщения, которые были разосланы лидером израильской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху членам парламента.Как отмечается, заседание начнется 29 декабря в 11.00 по местному времени (12.00 мск).Ранее издание Haaretz заявляло, что Нетаньяху сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что сумел сформировать правительство. По данным издания, церемония приведения к присяге нового израильского правительства должна была состояться не позднее 2 января 2023 года.Ранее 73-летний Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра (1996-1999; 2009-2021).Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября, получил от президента этот мандат 13 ноября. Срок действия мандата, выданного Нетаньяху, изначально истекал 11 декабря. Позднее Герцог продлил на 10 дней срок, предоставленный Нетаньяху на формирование нового правительства страны.

https://ria.ru/20221204/obed-1836288827.html

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в мире, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, израиль, кнессет израиля, ликуд