https://ria.ru/20221226/izrail-1841380150.html
Новое правительство Израиля приведут к присяге 29 декабря
Новое правительство Израиля приведут к присяге 29 декабря - РИА Новости, 26.12.2022
Новое правительство Израиля приведут к присяге 29 декабря
Новое израильское правительство будет приведено к присяге перед парламентом 29 декабря, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:21
2022-12-26T13:21
2022-12-26T13:32
в мире
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
израиль
кнессет израиля
ликуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новое израильское правительство будет приведено к присяге перед парламентом 29 декабря, сообщает газета Jerusalem Post."Новое правительство будет ратифицировано Кнессетом и официально примет власть в четверг", - пишет газета со ссылкой на сообщения, которые были разосланы лидером израильской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху членам парламента.Как отмечается, заседание начнется 29 декабря в 11.00 по местному времени (12.00 мск).Ранее издание Haaretz заявляло, что Нетаньяху сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что сумел сформировать правительство. По данным издания, церемония приведения к присяге нового израильского правительства должна была состояться не позднее 2 января 2023 года.Ранее 73-летний Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра (1996-1999; 2009-2021).Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября, получил от президента этот мандат 13 ноября. Срок действия мандата, выданного Нетаньяху, изначально истекал 11 декабря. Позднее Герцог продлил на 10 дней срок, предоставленный Нетаньяху на формирование нового правительства страны.
https://ria.ru/20221204/obed-1836288827.html
https://ria.ru/20221222/izrail-1840487248.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab475e69694a4a4d5cbf6c3a8a0132b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, израиль, кнессет израиля, ликуд
В мире, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Израиль, Кнессет Израиля, Ликуд
13:21 26.12.2022 (обновлено: 13:32 26.12.2022)
Новое правительство Израиля приведут к присяге 29 декабря
Новое израильское правительство приведут к присяге перед парламентом 29 декабря