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Тайну пропавшей 11 лет назад женщины неожиданно раскрыли - РИА Новости, 26.12.2022
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Тайну пропавшей 11 лет назад женщины неожиданно раскрыли
Тайну пропавшей 11 лет назад женщины неожиданно раскрыли - РИА Новости, 26.12.2022
Тайну пропавшей 11 лет назад женщины неожиданно раскрыли
В Чикаго полицейские раскрыли дело пропавшей женщины, чья судьба оставалась неизвестной в течение 11 лет, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T03:53
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в мире
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сша
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В Чикаго полицейские раскрыли дело пропавшей женщины, чья судьба оставалась неизвестной в течение 11 лет, сообщает телеканал NBC.Таинственное исчезновение 61-летней Линзен Франклин оставалось нераскрытым с весны 2011 года, когда ее дочь впервые обратилась в полицию. Как заявил капитан Джейсон Моран из офиса окружного шерифа, раскрыть дело удалось после сопоставления отпечатков пальцев людей, похороненных на городском кладбище для неизвестных, и граждан, которые числятся пропавшими без вести."Первое, что мы начинаем делать, — это получать отчеты, документы и доказательства, связанные с исчезновением человека и его обстоятельствами", — отметил Моран. Он указал, что пропавшая женщина имела психическое заболевание, что могло быть связано с ее исчезновением.Сопоставление отпечатков пальцев Франклин с имеющейся базой подтвердило, что женщина была похоронена в могиле для неопознанных людей. Оказалось, что пропавшая в 2013 году умерла от сердечного приступа на автобусной остановке в северной части Чикаго.На протяжении прошедших лет дочь Франклин "отчаянно" пыталась найти свою мать. "Я не могу не подчеркнуть — семьи не хотят услышать плохие новости, но они хотят развязки", — добавил шериф округа Кук Том Дарт.
https://ria.ru/20221210/ischeznovenie-1837675333.html
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в мире, чикаго, сша
В мире, Чикаго, США
03:53 26.12.2022 (обновлено: 07:26 26.12.2022)
 
Тайну пропавшей 11 лет назад женщины неожиданно раскрыли

NBC: в США пропавшую 11 лет назад женщину нашли похороненной на кладбище для бездомных

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В Чикаго полицейские раскрыли дело пропавшей женщины, чья судьба оставалась неизвестной в течение 11 лет, сообщает телеканал NBC.
Таинственное исчезновение 61-летней Линзен Франклин оставалось нераскрытым с весны 2011 года, когда ее дочь впервые обратилась в полицию. Как заявил капитан Джейсон Моран из офиса окружного шерифа, раскрыть дело удалось после сопоставления отпечатков пальцев людей, похороненных на городском кладбище для неизвестных, и граждан, которые числятся пропавшими без вести.
"Первое, что мы начинаем делать, — это получать отчеты, документы и доказательства, связанные с исчезновением человека и его обстоятельствами", — отметил Моран. Он указал, что пропавшая женщина имела психическое заболевание, что могло быть связано с ее исчезновением.
Сопоставление отпечатков пальцев Франклин с имеющейся базой подтвердило, что женщина была похоронена в могиле для неопознанных людей. Оказалось, что пропавшая в 2013 году умерла от сердечного приступа на автобусной остановке в северной части Чикаго.
На протяжении прошедших лет дочь Франклин "отчаянно" пыталась найти свою мать. "Я не могу не подчеркнуть — семьи не хотят услышать плохие новости, но они хотят развязки", — добавил шериф округа Кук Том Дарт.
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В миреЧикагоСША
 
 
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