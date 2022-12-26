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Тайну пропавшей 11 лет назад женщины неожиданно раскрыли
Тайну пропавшей 11 лет назад женщины неожиданно раскрыли - РИА Новости, 26.12.2022
Тайну пропавшей 11 лет назад женщины неожиданно раскрыли
В Чикаго полицейские раскрыли дело пропавшей женщины, чья судьба оставалась неизвестной в течение 11 лет, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T03:53
2022-12-26T03:53
2022-12-26T07:26
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В Чикаго полицейские раскрыли дело пропавшей женщины, чья судьба оставалась неизвестной в течение 11 лет, сообщает телеканал NBC.Таинственное исчезновение 61-летней Линзен Франклин оставалось нераскрытым с весны 2011 года, когда ее дочь впервые обратилась в полицию. Как заявил капитан Джейсон Моран из офиса окружного шерифа, раскрыть дело удалось после сопоставления отпечатков пальцев людей, похороненных на городском кладбище для неизвестных, и граждан, которые числятся пропавшими без вести."Первое, что мы начинаем делать, — это получать отчеты, документы и доказательства, связанные с исчезновением человека и его обстоятельствами", — отметил Моран. Он указал, что пропавшая женщина имела психическое заболевание, что могло быть связано с ее исчезновением.Сопоставление отпечатков пальцев Франклин с имеющейся базой подтвердило, что женщина была похоронена в могиле для неопознанных людей. Оказалось, что пропавшая в 2013 году умерла от сердечного приступа на автобусной остановке в северной части Чикаго.На протяжении прошедших лет дочь Франклин "отчаянно" пыталась найти свою мать. "Я не могу не подчеркнуть — семьи не хотят услышать плохие новости, но они хотят развязки", — добавил шериф округа Кук Том Дарт.
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в мире, чикаго, сша
03:53 26.12.2022 (обновлено: 07:26 26.12.2022)
Тайну пропавшей 11 лет назад женщины неожиданно раскрыли
NBC: в США пропавшую 11 лет назад женщину нашли похороненной на кладбище для бездомных
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
В Чикаго полицейские раскрыли дело пропавшей женщины, чья судьба оставалась неизвестной в течение 11 лет, сообщает
телеканал NBC.
Таинственное исчезновение 61-летней Линзен Франклин оставалось нераскрытым с весны 2011 года, когда ее дочь впервые обратилась в полицию. Как заявил капитан Джейсон Моран из офиса окружного шерифа, раскрыть дело удалось после сопоставления отпечатков пальцев людей, похороненных на городском кладбище для неизвестных, и граждан, которые числятся пропавшими без вести.
"Первое, что мы начинаем делать, — это получать отчеты, документы и доказательства, связанные с исчезновением человека и его обстоятельствами", — отметил Моран. Он указал, что пропавшая женщина имела психическое заболевание, что могло быть связано с ее исчезновением.
Сопоставление отпечатков пальцев Франклин с имеющейся базой подтвердило, что женщина была похоронена в могиле для неопознанных людей. Оказалось, что пропавшая в 2013 году умерла от сердечного приступа на автобусной остановке в северной части Чикаго
.
На протяжении прошедших лет дочь Франклин "отчаянно" пыталась найти свою мать. "Я не могу не подчеркнуть — семьи не хотят услышать плохие новости, но они хотят развязки", — добавил шериф округа Кук Том Дарт.