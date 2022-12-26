https://ria.ru/20221226/iphone-1841308936.html

СМИ: Apple лишил россиян популярных функций iPhone 14 из-за ухода из страны

СМИ: Apple лишил россиян популярных функций iPhone 14 из-за ухода из страны - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: Apple лишил россиян популярных функций iPhone 14 из-за ухода из страны

Компания Apple отказалась включить в смартфоны линейки iPhone 14 поддержку функций VoLTE и VoWiFi, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:01

2022-12-26T11:01

2022-12-26T11:01

экономика

технологии

россия

apple

вымпелком

мегафон

apple iphone

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Компания Apple отказалась включить в смартфоны линейки iPhone 14 поддержку функций VoLTE и VoWiFi, сообщает "Коммерсантъ".Как рассказали газете российские операторы связи "Вымпелком", "Мегафон" и Tele 2, им не удалось договориться о возможности использовать функции передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонков по Wi-Fi (VoWiFi). На ввезенных смартфонах iPhone 14 эти функции работают некорректно, либо вообще не предусмотрены."Из-за этого в телефонах пропали файлы с настройками для каждой конкретной сети. Остался "условно универсальный" профиль, который не учитывает особенностей и возможностей сетей", — пояснили журналистам источники.При этом генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что доля голосового трафика, проходящего через VoLTE, в крупных городах России уже превысила 60 процентов. По его мнению, функция VoWiFi используется значительно реже, но она остается популярной в регионах.Однако, несмотря на это, источник "Ъ" среди поставщиков электроники не отметил снижения спроса на смартфоны Apple, либо перехода на смартфоны на базе Android."Лояльность аудитории Apple так высока, что даже отключение множества функций не будет фатально сказываться на продажах", — заключил он.На фоне западных санкций, вынудивших иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России, Минпромторг ввел параллельный импорт и утвердил перечень товаров, подпадающих под него. В списке — свыше 50 категорий, в том числе автомобили зарубежный марок, электроника вроде Apple, Samsung, Sony, бытовая техника и игровые приставки Xbox и PlayStation.

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, apple, вымпелком, мегафон, apple iphone, google android