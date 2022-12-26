СМИ: Apple лишил россиян популярных функций iPhone 14 из-за ухода из страны
"Ъ": Apple отказалась модифицировать iPhone 14 под российские сети после ухода из страны
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПокупатель держит в руках телефон компании Apple в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Покупатель держит в руках телефон компании Apple в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Компания Apple отказалась включить в смартфоны линейки iPhone 14 поддержку функций VoLTE и VoWiFi, сообщает "Коммерсантъ".
Как рассказали газете российские операторы связи "Вымпелком", "Мегафон" и Tele 2, им не удалось договориться о возможности использовать функции передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонков по Wi-Fi (VoWiFi). На ввезенных смартфонах iPhone 14 эти функции работают некорректно, либо вообще не предусмотрены.
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"Из-за этого в телефонах пропали файлы с настройками для каждой конкретной сети. Остался "условно универсальный" профиль, который не учитывает особенностей и возможностей сетей", — пояснили журналистам источники.
При этом генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что доля голосового трафика, проходящего через VoLTE, в крупных городах России уже превысила 60 процентов. По его мнению, функция VoWiFi используется значительно реже, но она остается популярной в регионах.
Однако, несмотря на это, источник "Ъ" среди поставщиков электроники не отметил снижения спроса на смартфоны Apple, либо перехода на смартфоны на базе Android.
"Лояльность аудитории Apple так высока, что даже отключение множества функций не будет фатально сказываться на продажах", — заключил он.
На фоне западных санкций, вынудивших иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России, Минпромторг ввел параллельный импорт и утвердил перечень товаров, подпадающих под него. В списке — свыше 50 категорий, в том числе автомобили зарубежный марок, электроника вроде Apple, Samsung, Sony, бытовая техника и игровые приставки Xbox и PlayStation.
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