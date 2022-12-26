https://ria.ru/20221226/inflyatsiya-1841514772.html

Эрдоган ожидает инфляцию в Турции ниже 30 процентов

Эрдоган ожидает инфляцию в Турции ниже 30 процентов - РИА Новости, 26.12.2022

Эрдоган ожидает инфляцию в Турции ниже 30 процентов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны ожидает инфляцию ниже 30% к концу 2023 года. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:03

2022-12-26T20:03

2022-12-26T20:03

экономика

турция

цены на нефть

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АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны ожидает инфляцию ниже 30% к концу 2023 года. Годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь, по данным ведомства, составил 2,88%. "Мы надеемся, что инфляция, которая будет быстро снижаться с начала года, к концу года опустится ниже 30 процентов. Наша цель - вернуть нашу страну к однозначным показателям инфляции в 2024 году", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.

https://ria.ru/20221225/gaz-1841256696.html

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экономика, турция, цены на нефть