Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган ожидает инфляцию в Турции ниже 30 процентов - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/inflyatsiya-1841514772.html
Эрдоган ожидает инфляцию в Турции ниже 30 процентов
Эрдоган ожидает инфляцию в Турции ниже 30 процентов - РИА Новости, 26.12.2022
Эрдоган ожидает инфляцию в Турции ниже 30 процентов
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны ожидает инфляцию ниже 30% к концу 2023 года. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T20:03
2022-12-26T20:03
экономика
турция
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823690689_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_b07ad575361fed1e754eb26d8329401a.jpg
АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны ожидает инфляцию ниже 30% к концу 2023 года. Годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь, по данным ведомства, составил 2,88%. "Мы надеемся, что инфляция, которая будет быстро снижаться с начала года, к концу года опустится ниже 30 процентов. Наша цель - вернуть нашу страну к однозначным показателям инфляции в 2024 году", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.
https://ria.ru/20221225/gaz-1841256696.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823690689_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_56b3d122e58766f76be1ea79094ccc12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, цены на нефть
Экономика, Турция, Цены на нефть
20:03 26.12.2022
 
Эрдоган ожидает инфляцию в Турции ниже 30 процентов

Эрдоган: правительство Турции ожидает инфляцию ниже 30 процентов к концу 2023 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны ожидает инфляцию ниже 30% к концу 2023 года.
Годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь, по данным ведомства, составил 2,88%.
"Мы надеемся, что инфляция, которая будет быстро снижаться с начала года, к концу года опустится ниже 30 процентов. Наша цель - вернуть нашу страну к однозначным показателям инфляции в 2024 году", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.
Турецкий резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 23:00
Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа
 
ЭкономикаТурцияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала