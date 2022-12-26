https://ria.ru/20221226/il-112-1841524298.html

На доработку Ил-114 будет направлено более 550 миллионов рублей

На доработку Ил-114 будет направлено более 550 миллионов рублей - РИА Новости, 26.12.2022

На доработку Ил-114 будет направлено более 550 миллионов рублей

Правительство России в 2023 году направит более 550 миллионов рублей на доработку самолета Ил-114, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T21:21

2022-12-26T21:21

2022-12-26T21:47

россия

ил-114-300

правительство рф

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России в 2023 году направит более 550 миллионов рублей на доработку самолета Ил-114, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Предоставить в 2023 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"... в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в рамках федерального проекта "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" бюджетные инвестиции в размере 554400 тысяч рублей", - говорится в тексте распоряжения.Отмечается, что обеспечение проведения указанных мероприятий поручено Минпромторгу и Росимуществу совместно с ОАК.

https://ria.ru/20220715/il-1802663636.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ил-114-300, правительство рф, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), объединенная авиастроительная корпорация (оак)