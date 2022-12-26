https://ria.ru/20221226/il-112-1841524298.html
На доработку Ил-114 будет направлено более 550 миллионов рублей
На доработку Ил-114 будет направлено более 550 миллионов рублей - РИА Новости, 26.12.2022
На доработку Ил-114 будет направлено более 550 миллионов рублей
Правительство России в 2023 году направит более 550 миллионов рублей на доработку самолета Ил-114, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:21
2022-12-26T21:21
2022-12-26T21:47
россия
ил-114-300
правительство рф
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589533973_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b625f1945e7e16d7c3cd0d6ebb8f51b7.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России в 2023 году направит более 550 миллионов рублей на доработку самолета Ил-114, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Предоставить в 2023 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация"... в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в рамках федерального проекта "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" бюджетные инвестиции в размере 554400 тысяч рублей", - говорится в тексте распоряжения.Отмечается, что обеспечение проведения указанных мероприятий поручено Минпромторгу и Росимуществу совместно с ОАК.
https://ria.ru/20220715/il-1802663636.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589533973_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_140cfefd6b4eda8344a653f39b8fa45f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ил-114-300, правительство рф, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Россия, Ил-114-300, Правительство РФ, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
21:21 26.12.2022 (обновлено: 21:47 26.12.2022)
На доработку Ил-114 будет направлено более 550 миллионов рублей
Правительство в 2023 году направит на доработку Ил-114 более 550 миллионов рублей