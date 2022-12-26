https://ria.ru/20221226/germaniya-1841387883.html

Жители Германии не верят в скорое снижение инфляции, показал опрос

Жители Германии не верят в скорое снижение инфляции, показал опрос - РИА Новости, 26.12.2022

Жители Германии не верят в скорое снижение инфляции, показал опрос

Несмотря на прогнозируемую Немецким федеральным банком (Bundesbank) положительную динамику замедления инфляции в стране, ровно половина опрошенных аналитической РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:40

2022-12-26T13:40

2022-12-26T13:40

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германия

в мире

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БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Несмотря на прогнозируемую Немецким федеральным банком (Bundesbank) положительную динамику замедления инфляции в стране, ровно половина опрошенных аналитической компанией YouGov граждан страны ждут её неминуемого роста, сообщает в понедельник агентство DPA. Ранее в Bundesbank спрогнозировали снижение инфляции в среднем с 8,6% в 2022 до 7,2% в 2023 году согласно с так называемым гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), который имеет решающее значение для денежно-кредитной политики в еврозоне. "Согласно опросу, большинство жителей Германии не верит в снижение потребительских цен в новом году. Напротив, половина (50%) из 2057 опрошенных институтом опросов Yougov считают вероятным, что инфляция продолжит расти и в 2023 году", - пишет DPA. Почти треть (28%) ожидает, что темпы инфляции останутся на высоком уровне последних месяцев. По подсчетам Федерального статистического управления, потребительские цены в Германии в ноябре были на 10% выше, чем в том же месяце прошлого года. В перспективе на ближайшие три года большинство опрошенных ожидают, что инфляция продолжит расти (35%) или останется на таком же высоком уровне (24%) и лишь 28% предполагают, что темпы инфляции в среднесрочной перспективе снизятся. 12% отказались от оценок. Каждый пятый (22%) указал в опросе, что в настоящее время из-за высокого роста цен накапливает меньше денежных средств, чем раньше. "Темпы инфляции уже сейчас угрожают закрепиться в умах людей — с соответствующими последствиями для их поведения", - цитирует агентство генерального директора Hannoversche Volksbank Юргена Вахе. В опросе, который проводился с 16 по 19 декабря этого года, приняли участие 2057 граждан старше 18 лет. Ранее сообщалось, что несмотря на господдержку по урегулированию цен на энергоресурсы, немецкие домохозяйства столкнутся в новом году с ростом цен на газ и электричество, которые в среднем достигнут прироста в 112 и 44% по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20221225/gaz-1841252910.html

https://ria.ru/20221225/germaniya-1841159426.html

https://ria.ru/20221222/germaniya-1840683399.html

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экономика, германия, в мире