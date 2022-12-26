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"Нам пора готовиться". Макрон озаботился безопасностью России - РИА Новости, 26.12.2022
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"Нам пора готовиться". Макрон озаботился безопасностью России
"Нам пора готовиться". Макрон озаботился безопасностью России - РИА Новости, 26.12.2022
"Нам пора готовиться". Макрон озаботился безопасностью России
Европа все больше расходится с Америкой по вопросу украинского конфликта. Франция, в частности, выступает за дипломатическое урегулирование — даже с гарантиями... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:00
2022-12-26T12:21
россия
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
владимир путин
украина
евросоюз
нато
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Европа все больше расходится с Америкой по вопросу украинского конфликта. Франция, в частности, выступает за дипломатическое урегулирование — даже с гарантиями безопасности для России. Однако на Западе это нравится далеко не всем и потому Париж вынужден лавировать.Макрон продолжает договариватьсяПо мере эскалации конфликта от стандартных призывов к переговорам Макрон перешел к "расширенным опциям". В их числе — предоставление России гарантий безопасности."Это будет частью мирного процесса, и мы должны к этому подготовиться", — сообщил он в интервью телеканалу TF1.О чем именно речь, Макрон не уточнил. Но даже таких размытых формулировок хватило, чтобы взбудоражить неоднородное западное сообщество.Сторонники и противники "гарантий"Заместитель главы польского МИД Павел Яблонский тут же накинулся на президента Франции, указав, что на данном этапе общение с Москвой лишено всякого смысла."Расцениваю это заявление как роковую стратегическую ошибку. России не угрожает нападение извне, Москва не нуждается в дополнительных гарантиях", — подчеркнул он.С ним частично согласились и в США. "Требование "гарантий безопасности" — часть крупной российской информационной операции", — указали в Институте изучения войны (ISW)."Россия должна признать существование открытых обществ широких взглядов, демократий, у которых совершенно другая система государственного управления. От Евросоюза и НАТО не исходит агрессия, и все вопросы общей безопасности можно обсуждать и решать. Готовность к этому есть", — как всегда невнятно откликнулся канцлер ФРГ Олаф Шольц.И французскому лидеру пришлось сдать назад.Важные оговоркиОн разъяснил свою позицию в интервью Le Monde.По его словам, сами по себе "гарантии безопасности" России — вовсе не главная задача. "Это не приоритет; это то, что появится к окончанию конфликта. Приоритет сегодня — защита Украины, чем мы и занимаемся с первого дня", — подчеркнул Макрон.Однако и тут Киев получил "ложку дегтя". По мнению президента Франции, вопрос об "отвоевании" Крыма не стоит. Главные усилия международного сообщества сосредоточены на возвращении территорий, утраченных Украиной с 24 февраля.Французские метанияС одной стороны, Макрону надо учитывать интересы таких активных антироссийских партнеров по Евросоюзу, как Польша. В ЕС и без Украины хватает противоречий. Те же поляки регулярно нарушают "общеевропейские нормы", но договариваться с ними необходимо. Хотя бы потому, что именно они приняли у себя основной поток украинских беженцев.В то же время Макрону нужны нормальные отношения с Шольцем. Франция и Германия — локомотивы ЕС, поэтому от взаимодействия Парижа и Берлина зависит не только декларативная политическая повестка, но и решение насущных задач вроде проблем с энергоресурсами.В-третьих, и это уже имеет отношение как раз к энергетике, французское руководство должно прислушиваться к собственному электорату. Рядовые французы, страдая от экономии и повышения цен, дают Макрону негласный мандат на компромисс с Россией. Пусть даже с предоставлением неких "гарантий" — лишь бы экономика страны не провисала.Наконец, давит Вашингтон. Пока Байден и Макрон спорят по поводу вероятной торговой войны между США и ЕС, Белый дом продолжает накачивать Украину оружием. Европа вынуждена демонстрировать солидарность с заокеанскими партнерами, ведь иначе Брюссель только столкнется с новыми проблемами.От того, как сложатся американо-европейские отношения в новом году, во многом зависит и степень жесткости риторики Макрона. Пока же, очевидно, он просто прощупывает почву в поисках удобного для всех игроков подхода.
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россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, украина, евросоюз, нато
Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Евросоюз, НАТО
08:00 26.12.2022 (обновлено: 12:21 26.12.2022)
 

"Нам пора готовиться". Макрон озаботился безопасностью России

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Julien de Rosa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Европа все больше расходится с Америкой по вопросу украинского конфликта. Франция, в частности, выступает за дипломатическое урегулирование — даже с гарантиями безопасности для России. Однако на Западе это нравится далеко не всем и потому Париж вынужден лавировать.

Макрон продолжает договариваться

По мере эскалации конфликта от стандартных призывов к переговорам Макрон перешел к "расширенным опциям". В их числе — предоставление России гарантий безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет
"Это будет частью мирного процесса, и мы должны к этому подготовиться", — сообщил он в интервью телеканалу TF1.
О чем именно речь, Макрон не уточнил. Но даже таких размытых формулировок хватило, чтобы взбудоражить неоднородное западное сообщество.

Сторонники и противники "гарантий"

Заместитель главы польского МИД Павел Яблонский тут же накинулся на президента Франции, указав, что на данном этапе общение с Москвой лишено всякого смысла.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России
"Расцениваю это заявление как роковую стратегическую ошибку. России не угрожает нападение извне, Москва не нуждается в дополнительных гарантиях", — подчеркнул он.
С ним частично согласились и в США. "Требование "гарантий безопасности" — часть крупной российской информационной операции", — указали в Институте изучения войны (ISW).
"Россия должна признать существование открытых обществ широких взглядов, демократий, у которых совершенно другая система государственного управления. От Евросоюза и НАТО не исходит агрессия, и все вопросы общей безопасности можно обсуждать и решать. Готовность к этому есть", — как всегда невнятно откликнулся канцлер ФРГ Олаф Шольц.
И французскому лидеру пришлось сдать назад.

Важные оговорки

Он разъяснил свою позицию в интервью Le Monde.
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22 декабря, 13:32Специальная военная операция на Украине
Макрон предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
По его словам, сами по себе "гарантии безопасности" России — вовсе не главная задача. "Это не приоритет; это то, что появится к окончанию конфликта. Приоритет сегодня — защита Украины, чем мы и занимаемся с первого дня", — подчеркнул Макрон.
Однако и тут Киев получил "ложку дегтя". По мнению президента Франции, вопрос об "отвоевании" Крыма не стоит. Главные усилия международного сообщества сосредоточены на возвращении территорий, утраченных Украиной с 24 февраля.

Французские метания

С одной стороны, Макрону надо учитывать интересы таких активных антироссийских партнеров по Евросоюзу, как Польша. В ЕС и без Украины хватает противоречий. Те же поляки регулярно нарушают "общеевропейские нормы", но договариваться с ними необходимо. Хотя бы потому, что именно они приняли у себя основной поток украинских беженцев.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 23:41Специальная военная операция на Украине
Франция работает над новыми поставками гаубиц CAESAR Украине, заявил Макрон
В то же время Макрону нужны нормальные отношения с Шольцем. Франция и Германия — локомотивы ЕС, поэтому от взаимодействия Парижа и Берлина зависит не только декларативная политическая повестка, но и решение насущных задач вроде проблем с энергоресурсами.
В-третьих, и это уже имеет отношение как раз к энергетике, французское руководство должно прислушиваться к собственному электорату. Рядовые французы, страдая от экономии и повышения цен, дают Макрону негласный мандат на компромисс с Россией. Пусть даже с предоставлением неких "гарантий" — лишь бы экономика страны не провисала.
Наконец, давит Вашингтон. Пока Байден и Макрон спорят по поводу вероятной торговой войны между США и ЕС, Белый дом продолжает накачивать Украину оружием. Европа вынуждена демонстрировать солидарность с заокеанскими партнерами, ведь иначе Брюссель только столкнется с новыми проблемами.
От того, как сложатся американо-европейские отношения в новом году, во многом зависит и степень жесткости риторики Макрона. Пока же, очевидно, он просто прощупывает почву в поисках удобного для всех игроков подхода.
 
РоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаЕвросоюзНАТО
 
 
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