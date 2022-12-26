https://ria.ru/20221226/frantsiya-1840891908.html

"Нам пора готовиться". Макрон озаботился безопасностью России

"Нам пора готовиться". Макрон озаботился безопасностью России - РИА Новости, 26.12.2022

"Нам пора готовиться". Макрон озаботился безопасностью России

Европа все больше расходится с Америкой по вопросу украинского конфликта. Франция, в частности, выступает за дипломатическое урегулирование — даже с гарантиями... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:00

2022-12-26T08:00

2022-12-26T12:21

россия

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

владимир путин

украина

евросоюз

нато

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Европа все больше расходится с Америкой по вопросу украинского конфликта. Франция, в частности, выступает за дипломатическое урегулирование — даже с гарантиями безопасности для России. Однако на Западе это нравится далеко не всем и потому Париж вынужден лавировать.Макрон продолжает договариватьсяПо мере эскалации конфликта от стандартных призывов к переговорам Макрон перешел к "расширенным опциям". В их числе — предоставление России гарантий безопасности."Это будет частью мирного процесса, и мы должны к этому подготовиться", — сообщил он в интервью телеканалу TF1.О чем именно речь, Макрон не уточнил. Но даже таких размытых формулировок хватило, чтобы взбудоражить неоднородное западное сообщество.Сторонники и противники "гарантий"Заместитель главы польского МИД Павел Яблонский тут же накинулся на президента Франции, указав, что на данном этапе общение с Москвой лишено всякого смысла."Расцениваю это заявление как роковую стратегическую ошибку. России не угрожает нападение извне, Москва не нуждается в дополнительных гарантиях", — подчеркнул он.С ним частично согласились и в США. "Требование "гарантий безопасности" — часть крупной российской информационной операции", — указали в Институте изучения войны (ISW)."Россия должна признать существование открытых обществ широких взглядов, демократий, у которых совершенно другая система государственного управления. От Евросоюза и НАТО не исходит агрессия, и все вопросы общей безопасности можно обсуждать и решать. Готовность к этому есть", — как всегда невнятно откликнулся канцлер ФРГ Олаф Шольц.И французскому лидеру пришлось сдать назад.Важные оговоркиОн разъяснил свою позицию в интервью Le Monde.По его словам, сами по себе "гарантии безопасности" России — вовсе не главная задача. "Это не приоритет; это то, что появится к окончанию конфликта. Приоритет сегодня — защита Украины, чем мы и занимаемся с первого дня", — подчеркнул Макрон.Однако и тут Киев получил "ложку дегтя". По мнению президента Франции, вопрос об "отвоевании" Крыма не стоит. Главные усилия международного сообщества сосредоточены на возвращении территорий, утраченных Украиной с 24 февраля.Французские метанияС одной стороны, Макрону надо учитывать интересы таких активных антироссийских партнеров по Евросоюзу, как Польша. В ЕС и без Украины хватает противоречий. Те же поляки регулярно нарушают "общеевропейские нормы", но договариваться с ними необходимо. Хотя бы потому, что именно они приняли у себя основной поток украинских беженцев.В то же время Макрону нужны нормальные отношения с Шольцем. Франция и Германия — локомотивы ЕС, поэтому от взаимодействия Парижа и Берлина зависит не только декларативная политическая повестка, но и решение насущных задач вроде проблем с энергоресурсами.В-третьих, и это уже имеет отношение как раз к энергетике, французское руководство должно прислушиваться к собственному электорату. Рядовые французы, страдая от экономии и повышения цен, дают Макрону негласный мандат на компромисс с Россией. Пусть даже с предоставлением неких "гарантий" — лишь бы экономика страны не провисала.Наконец, давит Вашингтон. Пока Байден и Макрон спорят по поводу вероятной торговой войны между США и ЕС, Белый дом продолжает накачивать Украину оружием. Европа вынуждена демонстрировать солидарность с заокеанскими партнерами, ведь иначе Брюссель только столкнется с новыми проблемами.От того, как сложатся американо-европейские отношения в новом году, во многом зависит и степень жесткости риторики Макрона. Пока же, очевидно, он просто прощупывает почву в поисках удобного для всех игроков подхода.

https://ria.ru/20221203/data-1836099176.html

https://ria.ru/20221212/polsha-1837995882.html

https://ria.ru/20221222/nato-1840522869.html

https://ria.ru/20221220/caesar-1840134171.html

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россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, украина, евросоюз, нато