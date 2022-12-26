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Швыдкой станет президентом Чеховского театрального фестиваля

Швыдкой станет президентом Чеховского театрального фестиваля - РИА Новости, 26.12.2022

Швыдкой станет президентом Чеховского театрального фестиваля

Генеральным директором Чеховского театрального фестиваля станет Карина Цатурова, а Михаил Швыдкой вступит в должность президента смотра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:13

2022-12-26T12:13

2022-12-26T12:13

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Генеральным директором Чеховского театрального фестиваля станет Карина Цатурова, а Михаил Швыдкой вступит в должность президента смотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия. Гендиректор Московского международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин скончался в декабре после продолжительной болезни, ему было 83 года. Он был одним из организаторов этого смотра, популяризировавшего российский театр на самых авторитетных театральных площадках мира. Михаил Швыдкой — доктор искусствоведения, профессор, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, с 2011 года — художественный руководитель Московского театра мюзикла. Карина Цатурова закончила московскую финансовую академию, в 1988 году была принята в Союз театральных деятелей СССР на должность экономиста, а в 1991 году назначена главным бухгалтером СТД СССР. С 1992 по 1997 годы была главным бухгалтером Международной конфедерации театральных союзов. С 2014 года — первый заместитель генерального директора Театрального чеховского фестиваля. С самых первых дней Карина Цатурова принимала активное участие в организации и становлении смотра. Московский международный театральный фестиваль имени Чехова отметил 4 октября 30-летие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил швыдкой, россия, ссср, театр, чеховский фестиваль