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Швыдкой станет президентом Чеховского театрального фестиваля - РИА Новости, 26.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221226/festival-1841330196.html
Швыдкой станет президентом Чеховского театрального фестиваля
Швыдкой станет президентом Чеховского театрального фестиваля - РИА Новости, 26.12.2022
Швыдкой станет президентом Чеховского театрального фестиваля
Генеральным директором Чеховского театрального фестиваля станет Карина Цатурова, а Михаил Швыдкой вступит в должность президента смотра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:13
2022-12-26T12:13
культура
новости культуры
михаил швыдкой
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ссср
театр
чеховский фестиваль
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Генеральным директором Чеховского театрального фестиваля станет Карина Цатурова, а Михаил Швыдкой вступит в должность президента смотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия. Гендиректор Московского международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин скончался в декабре после продолжительной болезни, ему было 83 года. Он был одним из организаторов этого смотра, популяризировавшего российский театр на самых авторитетных театральных площадках мира. Михаил Швыдкой — доктор искусствоведения, профессор, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, с 2011 года — художественный руководитель Московского театра мюзикла. Карина Цатурова закончила московскую финансовую академию, в 1988 году была принята в Союз театральных деятелей СССР на должность экономиста, а в 1991 году назначена главным бухгалтером СТД СССР. С 1992 по 1997 годы была главным бухгалтером Международной конфедерации театральных союзов. С 2014 года — первый заместитель генерального директора Театрального чеховского фестиваля. С самых первых дней Карина Цатурова принимала активное участие в организации и становлении смотра. Московский международный театральный фестиваль имени Чехова отметил 4 октября 30-летие.
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новости культуры, михаил швыдкой, россия, ссср, театр, чеховский фестиваль
Культура, Новости культуры, Михаил Швыдкой, Россия, СССР, Театр, Чеховский фестиваль
12:13 26.12.2022
 
Швыдкой станет президентом Чеховского театрального фестиваля

Цатурова и Швыдкой возглавят Чеховский театральный фестиваль

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Генеральным директором Чеховского театрального фестиваля станет Карина Цатурова, а Михаил Швыдкой вступит в должность президента смотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.

"Следуя духовному завещанию Валерия Шадрина, долгие годы возглавлявшего фестиваль, было принято решение, что продолжат дело его жизни коллеги, единомышленники и близкие по духу люди Михаил Швыдкой и Карина Цатурова", — говорится в сообщении.

Гендиректор Московского международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин скончался в декабре после продолжительной болезни, ему было 83 года. Он был одним из организаторов этого смотра, популяризировавшего российский театр на самых авторитетных театральных площадках мира.
Михаил Швыдкой — доктор искусствоведения, профессор, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, с 2011 года — художественный руководитель Московского театра мюзикла.
Карина Цатурова закончила московскую финансовую академию, в 1988 году была принята в Союз театральных деятелей СССР на должность экономиста, а в 1991 году назначена главным бухгалтером СТД СССР. С 1992 по 1997 годы была главным бухгалтером Международной конфедерации театральных союзов. С 2014 года — первый заместитель генерального директора Театрального чеховского фестиваля. С самых первых дней Карина Цатурова принимала активное участие в организации и становлении смотра.
Московский международный театральный фестиваль имени Чехова отметил 4 октября 30-летие.
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