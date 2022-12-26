https://ria.ru/20221226/evakuatsiya-1841411319.html

В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского

В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского - РИА Новости, 26.12.2022

В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского

Людей эвакуируют из больницы в Зеленограде из-за задымления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:33

2022-12-26T14:33

2022-12-26T15:20

происшествия

зеленоград

россия

москва

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Людей эвакуируют из больницы в Зеленограде из-за задымления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже лечебного корпуса", — сказал собеседник агентства.Всего больницу покинули более 100 человек.

https://ria.ru/20221226/pozhar-1841407840.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, зеленоград, россия, москва