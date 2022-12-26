https://ria.ru/20221226/evakuatsiya-1841411319.html
В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского
В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского - РИА Новости, 26.12.2022
В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского
Людей эвакуируют из больницы в Зеленограде из-за задымления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:33
2022-12-26T14:33
2022-12-26T15:20
происшествия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Людей эвакуируют из больницы в Зеленограде из-за задымления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже лечебного корпуса", — сказал собеседник агентства.Всего больницу покинули более 100 человек.
https://ria.ru/20221226/pozhar-1841407840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, зеленоград, россия, москва
Происшествия, Зеленоград, Россия, Москва
14:33 26.12.2022 (обновлено: 15:20 26.12.2022)
В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского
Людей эвакуировали из больницы имени Кончаловского в Зеленограде из-за задымления