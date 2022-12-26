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В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского - РИА Новости, 26.12.2022
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В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского
В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского - РИА Новости, 26.12.2022
В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского
Людей эвакуируют из больницы в Зеленограде из-за задымления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:33
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происшествия
зеленоград
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Людей эвакуируют из больницы в Зеленограде из-за задымления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже лечебного корпуса", — сказал собеседник агентства.Всего больницу покинули более 100 человек.
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происшествия, зеленоград, россия, москва
Происшествия, Зеленоград, Россия, Москва
14:33 26.12.2022 (обновлено: 15:20 26.12.2022)
 
В Зеленограде эвакуировали людей из больницы имени Кончаловского

Людей эвакуировали из больницы имени Кончаловского в Зеленограде из-за задымления

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Людей эвакуируют из больницы в Зеленограде из-за задымления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже лечебного корпуса", — сказал собеседник агентства.

Всего больницу покинули более 100 человек.
Пожар в складском здании по улице 2-я Станционная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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