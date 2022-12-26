https://ria.ru/20221226/evakuatsiya-1841271885.html

Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей Энгельса

Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей Энгельса - РИА Новости, 26.12.2022

Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей Энгельса

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей Энгельса после появления информации о ЧП в городе, об этом он написал в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T07:18

2022-12-26T07:18

2022-12-26T07:26

происшествия

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА 26 дек - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей Энгельса после появления информации о ЧП в городе, об этом он написал в своем Telegram-канале.Бусаргин также отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала. Информацию о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры, добавил он.Как сообщали в Минобороны России, Украина совершила 5 декабря попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 5 декабря по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/maxar-1836524146.html

энгельс

саратовская область

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Алексей Калабанов

происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин