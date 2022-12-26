https://ria.ru/20221226/evakuatsiya-1841271885.html
Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей Энгельса
Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей Энгельса - РИА Новости, 26.12.2022
Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей Энгельса
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей Энгельса после появления информации о ЧП в городе, об этом он написал в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T07:18
2022-12-26T07:18
2022-12-26T07:26
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА 26 дек - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей Энгельса после появления информации о ЧП в городе, об этом он написал в своем Telegram-канале.Бусаргин также отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала. Информацию о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры, добавил он.Как сообщали в Минобороны России, Украина совершила 5 декабря попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 5 декабря по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены.
https://radiosputnik.ria.ru/20221205/maxar-1836524146.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
07:18 26.12.2022 (обновлено: 07:26 26.12.2022)
Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей Энгельса
Глава Саратовской области Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей Энгельса
МОСКВА 26 дек - РИА Новости.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей Энгельса после появления информации о ЧП в городе, об этом он написал в своем Telegram-канале
.
"Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны", - подчеркнул глава региона.
Бусаргин также отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала. Информацию о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры, добавил он.
Как сообщали в Минобороны России, Украина совершила 5 декабря попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 5 декабря по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены.