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Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/engels-1841288282.html
Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника
Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника - РИА Новости, 26.12.2022
Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника
Семьям троих российских военных, погибших при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельс в Саратовской области, будет оказана помощь, заявил губернатор... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:42
2022-12-26T09:42
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
энгельс
саратовская область
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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Семьям троих российских военных, погибших при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельс в Саратовской области, будет оказана помощь, заявил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 1.35 мск средства противовоздушной обороны ВКС России сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава, авиатехника не пострадала. "К сожалению, в результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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роман бусаргин, энгельс, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Энгельс, Саратовская область
09:42 26.12.2022
 
Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника

Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке украинского беспилотника

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Семьям троих российских военных, погибших при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельс в Саратовской области, будет оказана помощь, заявил губернатор Роман Бусаргин.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 1.35 мск средства противовоздушной обороны ВКС России сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава, авиатехника не пострадала.
"К сожалению, в результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 07:18
Бусаргин опроверг информацию об эвакуации жителей Энгельса
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман БусаргинЭнгельсСаратовская область
 
 
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