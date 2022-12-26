https://ria.ru/20221226/engels-1841288282.html

Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника

Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника - РИА Новости, 26.12.2022

Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника

Семьям троих российских военных, погибших при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельс в Саратовской области, будет оказана помощь, заявил губернатор... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:42

2022-12-26T09:42

2022-12-26T09:42

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

энгельс

саратовская область

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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Семьям троих российских военных, погибших при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельс в Саратовской области, будет оказана помощь, заявил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 1.35 мск средства противовоздушной обороны ВКС России сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава, авиатехника не пострадала. "К сожалению, в результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221226/evakuatsiya-1841271885.html

энгельс

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роман бусаргин, энгельс, саратовская область