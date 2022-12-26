https://ria.ru/20221226/engels-1841288282.html
Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника
Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника - РИА Новости, 26.12.2022
Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника
Семьям троих российских военных, погибших при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельс в Саратовской области, будет оказана помощь, заявил губернатор... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:42
2022-12-26T09:42
2022-12-26T09:42
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
энгельс
саратовская область
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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Семьям троих российских военных, погибших при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельс в Саратовской области, будет оказана помощь, заявил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 1.35 мск средства противовоздушной обороны ВКС России сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава, авиатехника не пострадала. "К сожалению, в результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221226/evakuatsiya-1841271885.html
энгельс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман бусаргин, энгельс, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Энгельс, Саратовская область
Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке беспилотника
Саратовские власти помогут семьям военных, погибших при атаке украинского беспилотника