Эрдоган вновь подтвердил намерение Турции стать центром для энергопоставок
Эрдоган вновь подтвердил намерение Турции стать центром для поставок энергоносителей
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решительно настроена стать центром для поставок энергоносителей из Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока.
Ранее турецкий лидер заявлял, что Анкара может поставлять российский и туркменский газ в Европу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".
"Мы полны решимости сделать Турцию энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока",- заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.
Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.
При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
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