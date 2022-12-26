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Эрдоган вновь подтвердил намерение Турции стать центром для энергопоставок - РИА Новости, 26.12.2022
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Эрдоган вновь подтвердил намерение Турции стать центром для энергопоставок
Эрдоган вновь подтвердил намерение Турции стать центром для энергопоставок - РИА Новости, 26.12.2022
Эрдоган вновь подтвердил намерение Турции стать центром для энергопоставок
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решительно настроена стать центром для поставок энергоносителей из Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T21:27
2022-12-26T21:27
экономика
турция
средиземноморье
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решительно настроена стать центром для поставок энергоносителей из Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. Ранее турецкий лидер заявлял, что Анкара может поставлять российский и туркменский газ в Европу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков". Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля. При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
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экономика, турция, средиземноморье, реджеп тайип эрдоган, в мире
Экономика, Турция, Средиземноморье, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
21:27 26.12.2022
 
Эрдоган вновь подтвердил намерение Турции стать центром для энергопоставок

Эрдоган вновь подтвердил намерение Турции стать центром для поставок энергоносителей

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решительно настроена стать центром для поставок энергоносителей из Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока.
Ранее турецкий лидер заявлял, что Анкара может поставлять российский и туркменский газ в Европу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".
"Мы полны решимости сделать Турцию энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока",- заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.
Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.
При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 20:42
Турция планирует провести конференцию по газовому хабу
 
ЭкономикаТурцияСредиземноморьеРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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