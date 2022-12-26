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Новая старая мода — елка в стиле СССР. История игрушек - РИА Новости, 26.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221226/elka-1840816589.html
Новая старая мода — елка в стиле СССР. История игрушек
Новая старая мода — елка в стиле СССР. История игрушек - РИА Новости, 26.12.2022
Новая старая мода — елка в стиле СССР. История игрушек
Елочные игрушки, сделанные в СССР, у многих вызывают ностальгию по детству — с ними в доме уютнее. Однако их история в XX веке была сложной: с запретами,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:00
2022-12-26T20:22
культура
дед мороз
ссср
россия
новый год
ретро
елка желаний
необычные новогодние подарки
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Елочные игрушки, сделанные в СССР, у многих вызывают ностальгию по детству — с ними в доме уютнее. Однако их история в XX веке была сложной: с запретами, штрафами. Как менялось отношение к зеленой красавице и создавались самые необычные украшения для нее — в материале РИА Новости.Долгая дорога к праздникуДо этого Новый год считался буржуазным пережитком.Стекло, вата и фарфор"Тогда-то и появились артели елочных украшений. Но масштабы были скромные, — продолжает эксперт. — Чтобы наладить массовое производство, требовалось время".Игрушки делали из ваты и картона — просто и бюджетно.Если стеклянные игрушки по-прежнему изготавливали по лекалам немцев (именно из Германии при Петре Первом в Россию пришла традиция наряжать елку), то в украшениях из ваты ощущалась самобытность. В частности, в фигурках пионеров.Маргарита Горлова уточняет, что игрушки были крепкими, но не всегда безопасными.Даже в Великую Отечественную в окопах наши солдаты мастерили импровизированные новогодние шарики из лампочек, обрезанных и залитых изнутри парафином. Один такой хранится в музее "Фабрика елочных игрушек".Зеркало эпохи и модыВ 1932-м в Загорске (Сергиевом Посаде) основали Научно-исследовательский институт игрушки. Его целью была разработка единых стандартов производства.После "реабилитации" елки в НИИИ сформировали госзаказ на зимние украшения. До войны на елке были и буденновцы. После сороковых их уже не выпускали.Ярко-желтая кукуруза — это эпоха Хрущева. Впервые появилась в наборе "Урожай" в 1958-м. Стеклянные овощи и фрукты удивляют проработанностью формы: порой не отличить от настоящих. Красили в основном аэрографом, создававшим тонкий и недолговечный слой, из-за чего украшения быстро теряли товарный вид.Советско-китайской дружбе 1950-х тоже нашлось место на елке.В Олимпиаду-80 был олимпийский мишка. Интересно, что в основном на Урале и в Сибири. А вот до Москвы как-то не добрался.Сказочные герои и зимние атрибутыМного делали игрушек по произведениям Пушкина. По "Сказке о царе Салтане": Гвидон, Царевна Лебедь, Бабариха, Повариха, Ткачиха. Были наборы по "Сказке о золотой рыбке", "Руслану и Людмиле".Редкие и интересные, по словам Горловой, серии игрушек-"лебедей" и… как ни странно, "чертей". "Дружба народов" и "Братские народы" состояли из фигурок представителей разных культур и национальностей.И, конечно, подчеркивает Лушников, нельзя забывать про "базовые" игрушки, украшавшие каждую елку, — шишки, сосульки, шарики, фонарики-прожекторы.Единичные экземпляры в подарокХотя советские игрушки делали по лекалам, они все были разными.Иногда их расписывали профессиональные художники. И краски на фабриках и заводах замешивали по-своему, поэтому цвета отличались. Была и авторская игрушка.Кроме формовой, применяли так называемую свободную выдувку фигурок. Каждая из таких игрушек не похожа на другую: у Маргариты Горловой, например, есть коллекция уникальных елочных самоваров.Добрый Дед МорозПод елку с конца 1950-х ставили небольшие статуэтки Деда Мороза, иногда и Снегурочки. Как правило, борода и одежда — из ваты, с блестками.Одни коллекционеры собирают редкие единичные экземпляры, другие охотятся за полными сериями по сказкам Пушкина. Искусствоведы пишут статьи и целые пособия — например, Светлана Горожанина исследует клинскую игрушку в книге "Сказка стекла". А обычные россияне просто радуются новогодней елке.
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Татьяна Рыжкова
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дед мороз, ссср, россия, новый год, ретро, елка желаний, необычные новогодние подарки, новогодние рецепты, 100 лет ссср
Культура, Дед Мороз, СССР, Россия, Новый год, ретро, Елка желаний, Необычные новогодние подарки, новогодние рецепты, 100 лет СССР
08:00 26.12.2022 (обновлено: 20:22 26.12.2022)
 

Новая старая мода — елка в стиле СССР. История игрушек

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в медиабанкДевочка украшает елку
Девочка украшает елку - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Елочные игрушки, сделанные в СССР, у многих вызывают ностальгию по детству — с ними в доме уютнее. Однако их история в XX веке была сложной: с запретами, штрафами. Как менялось отношение к зеленой красавице и создавались самые необычные украшения для нее — в материале РИА Новости.

Долгая дорога к празднику

© РИА Новости / Татьяна РыжковаИгрушки СССР и плакат с призывом "вернуть детям Новый год". Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек".
Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Игрушки СССР и плакат с призывом "вернуть детям Новый год". Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек".

"История елочных игрушек в СССР начинается с 1935-го, — говорит Маргарита Горлова, коллекционер, автор блога "Реставрация елочных игрушек". — Один из советских деятелей, Павел Постышев, обратился со страниц газеты "Правда" с призывом организовать для детей новогоднюю елку".

До этого Новый год считался буржуазным пережитком.
© Фото : Маргарита Горлова

Советские елочные игрушки. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
1 из 3

Советские елочные игрушки. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Ретроигрушки. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
2 из 3

Ретроигрушки. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Елочные игрушки из СССР. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
3 из 3

Елочные игрушки из СССР. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
1 из 3

Советские елочные игрушки. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
2 из 3

Ретроигрушки. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
3 из 3

Елочные игрушки из СССР. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова

Стекло, вата и фарфор

"Тогда-то и появились артели елочных украшений. Но масштабы были скромные, — продолжает эксперт. — Чтобы наладить массовое производство, требовалось время".
Игрушки делали из ваты и картона — просто и бюджетно.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Фрукты из ваты. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
1 из 3

Фрукты из ваты. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© Фото : Маргарита Горлова

Игрушки из ваты. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
2 из 3

Игрушки из ваты. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Советские игрушки из ваты. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
3 из 3

Советские игрушки из ваты. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
1 из 3

Фрукты из ваты. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3

Игрушки из ваты. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
3 из 3

Советские игрушки из ваты. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова

"В 1939-м ввели веретенную намотку — процесс ускорился", — отмечает Маргарита Горлова.

Если стеклянные игрушки по-прежнему изготавливали по лекалам немцев (именно из Германии при Петре Первом в Россию пришла традиция наряжать елку), то в украшениях из ваты ощущалась самобытность. В частности, в фигурках пионеров.

"К тому же вата и картон были долговечнее, — добавляет экскурсовод музея "Фабрика елочных игрушек" Василий Лушников. — Для семьи с детьми и домашними животными это важно".

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Нестеклянные игрушки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
1 из 3

Нестеклянные игрушки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Стеклянные и нестеклянные игрушки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
2 из 3

Стеклянные и нестеклянные игрушки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Бумажные украшения и гирлянды. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
3 из 3

Бумажные украшения и гирлянды. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 3

Нестеклянные игрушки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3

Стеклянные и нестеклянные игрушки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 3

Бумажные украшения и гирлянды. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Маргарита Горлова уточняет, что игрушки были крепкими, но не всегда безопасными.

"Изделия из ваты для блеска покрывали не слюдой, а битым стеклом, — поясняет она. — Их в конце концов сняли с производства из-за риска травм у детей. Иногда еще использовали фосфор — видимо, не знали, насколько он вреден".

Даже в Великую Отечественную в окопах наши солдаты мастерили импровизированные новогодние шарики из лампочек, обрезанных и залитых изнутри парафином. Один такой хранится в музее "Фабрика елочных игрушек".

Зеркало эпохи и моды

В 1932-м в Загорске (Сергиевом Посаде) основали Научно-исследовательский институт игрушки. Его целью была разработка единых стандартов производства.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Изготовление игрушек вручную. Стекло нагревается над огнем. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
1 из 3

Изготовление игрушек вручную. Стекло нагревается над огнем. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Мастер должен выдуть стекло в такую форму с одной попытки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
2 из 3

Мастер должен выдуть стекло в такую форму с одной попытки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Серебрение игрушки изнутри. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
3 из 3

Серебрение игрушки изнутри. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 3

Изготовление игрушек вручную. Стекло нагревается над огнем. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3

Мастер должен выдуть стекло в такую форму с одной попытки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 3

Серебрение игрушки изнутри. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
После "реабилитации" елки в НИИИ сформировали госзаказ на зимние украшения.

"Разумеется, там была агитация, — говорит Горлова. — На елках — серп и молот, красная звезда. В 1960-е — спутник, ракета, космонавты".

До войны на елке были и буденновцы. После сороковых их уже не выпускали.
Ярко-желтая кукуруза — это эпоха Хрущева. Впервые появилась в наборе "Урожай" в 1958-м. Стеклянные овощи и фрукты удивляют проработанностью формы: порой не отличить от настоящих. Красили в основном аэрографом, создававшим тонкий и недолговечный слой, из-за чего украшения быстро теряли товарный вид.
© Фото : Маргарита Горлова

Плодово-ягодные игрушки. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
1 из 6

Плодово-ягодные игрушки. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Клубника. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
2 из 6

Клубника. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Плодово-ягодные игрушки без краски. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
3 из 6

Плодово-ягодные игрушки без краски. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Плодово-ягодные игрушки. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
4 из 6

Плодово-ягодные игрушки. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Ягоды. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
5 из 6

Ягоды. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Экспонаты музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
6 из 6

Экспонаты музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 6

Плодово-ягодные игрушки. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
2 из 6

Клубника. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
3 из 6

Плодово-ягодные игрушки без краски. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
4 из 6

Плодово-ягодные игрушки. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
5 из 6

Ягоды. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
6 из 6

Экспонаты музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

"Игрушки выпускали в честь каких-то знаменательных событий, — рассказывает Лушников. — Например, в 1930-х построили телебашню и сделали соответствующую фигурку".

Советско-китайской дружбе 1950-х тоже нашлось место на елке.

"Были шарики с портретом Мао Цзэдуна, — приводит пример Горлова. — И игрушки в виде китайских фонариков".

В Олимпиаду-80 был олимпийский мишка. Интересно, что в основном на Урале и в Сибири. А вот до Москвы как-то не добрался.

Сказочные герои и зимние атрибуты

Много делали игрушек по произведениям Пушкина. По "Сказке о царе Салтане": Гвидон, Царевна Лебедь, Бабариха, Повариха, Ткачиха. Были наборы по "Сказке о золотой рыбке", "Руслану и Людмиле".
© Фото : Маргарита Горлова

Игрушки по мотивам сказок Пушкина. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
1 из 3

Игрушки по мотивам сказок Пушкина. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Игрушки по мотивам сказок Пушкина. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
2 из 3

Игрушки по мотивам сказок Пушкина. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Игрушки по мотивам сказок Пушкина. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
3 из 3

Игрушки по мотивам сказок Пушкина. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
1 из 3

Игрушки по мотивам сказок Пушкина. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
2 из 3

Игрушки по мотивам сказок Пушкина. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
3 из 3

Игрушки по мотивам сказок Пушкина. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
Редкие и интересные, по словам Горловой, серии игрушек-"лебедей" и… как ни странно, "чертей". "Дружба народов" и "Братские народы" состояли из фигурок представителей разных культур и национальностей.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Шишки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
1 из 3

Шишки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Шишки новогодние. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

Экспозиция музея Фабрика елочных игрушек
2 из 3

Шишки новогодние. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанк

Фонарики и колокольчики

Новогодние украшения
3 из 3

Фонарики и колокольчики

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Шишки. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3

Шишки новогодние. Экспозиция музея "Фабрика елочных игрушек"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 3

Фонарики и колокольчики

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
И, конечно, подчеркивает Лушников, нельзя забывать про "базовые" игрушки, украшавшие каждую елку, — шишки, сосульки, шарики, фонарики-прожекторы.

"У фонариков интересный способ изготовления, — отмечает он. — Мастер выдувает шар и, пока стекло не застыло, делает в нем вмятину специальным инструментом с узором. Получается необычная форма".

Единичные экземпляры в подарок

Хотя советские игрушки делали по лекалам, они все были разными.
Иногда их расписывали профессиональные художники. И краски на фабриках и заводах замешивали по-своему, поэтому цвета отличались. Была и авторская игрушка.

"В свободное время работник стекольного завода мог сделать подарок для близкого человека, для семьи, — рассказывает Горлова. — Такие изделия вообще существуют в единственном экземпляре".

© Фото : Маргарита Горлова

Самовары. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
1 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Самовары. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
2 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Самовары. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
3 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Самовары. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
4 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
© Фото : Маргарита Горлова

Самовары. Фото Маргариты Горловой

Советские елочные игрушки
5 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
1 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
2 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
3 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
4 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
5 из 5

Самовары. Фото Маргариты Горловой

© Фото : Маргарита Горлова
Кроме формовой, применяли так называемую свободную выдувку фигурок. Каждая из таких игрушек не похожа на другую: у Маргариты Горловой, например, есть коллекция уникальных елочных самоваров.

Добрый Дед Мороз

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Старый добрый Новый год" в Музее Победы в Москве
Экспонаты на выставке Старый добрый Новый год в музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Экспонаты на выставке "Старый добрый Новый год" в Музее Победы в Москве
Под елку с конца 1950-х ставили небольшие статуэтки Деда Мороза, иногда и Снегурочки. Как правило, борода и одежда — из ваты, с блестками.

"Дед Мороз в русской культуре изначально был духом недобрым, — замечает Лушников. — Но в XX веке его образ изменился. И, скажем, в фильме "Морозко" уже совсем другой персонаж".

© РИА Новости / Андрей Соломонов / Перейти в медиабанкМолодая супружеская пара готовится к встрече Нового года
Молодая супружеская пара готовится к встрече Нового года - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Перейти в медиабанк
Молодая супружеская пара готовится к встрече Нового года
Одни коллекционеры собирают редкие единичные экземпляры, другие охотятся за полными сериями по сказкам Пушкина. Искусствоведы пишут статьи и целые пособия — например, Светлана Горожанина исследует клинскую игрушку в книге "Сказка стекла". А обычные россияне просто радуются новогодней елке.
Девушка с фонарем в лесу - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 08:00Культура
Волшебник, реалист или романтик: сколько в вас от сказочного героя?
 
КультураДед МорозСССРРоссияНовый годретроЕлка желанийНеобычные новогодние подаркиновогодние рецепты100 лет СССР
 
 
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