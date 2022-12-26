https://ria.ru/20221226/elka-1840816589.html

Новая старая мода — елка в стиле СССР. История игрушек

Новая старая мода — елка в стиле СССР. История игрушек - РИА Новости, 26.12.2022

Новая старая мода — елка в стиле СССР. История игрушек

Елочные игрушки, сделанные в СССР, у многих вызывают ностальгию по детству — с ними в доме уютнее. Однако их история в XX веке была сложной: с запретами,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:00

2022-12-26T08:00

2022-12-26T20:22

культура

дед мороз

ссср

россия

новый год

ретро

елка желаний

необычные новогодние подарки

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Елочные игрушки, сделанные в СССР, у многих вызывают ностальгию по детству — с ними в доме уютнее. Однако их история в XX веке была сложной: с запретами, штрафами. Как менялось отношение к зеленой красавице и создавались самые необычные украшения для нее — в материале РИА Новости.Долгая дорога к праздникуДо этого Новый год считался буржуазным пережитком.Стекло, вата и фарфор"Тогда-то и появились артели елочных украшений. Но масштабы были скромные, — продолжает эксперт. — Чтобы наладить массовое производство, требовалось время".Игрушки делали из ваты и картона — просто и бюджетно.Если стеклянные игрушки по-прежнему изготавливали по лекалам немцев (именно из Германии при Петре Первом в Россию пришла традиция наряжать елку), то в украшениях из ваты ощущалась самобытность. В частности, в фигурках пионеров.Маргарита Горлова уточняет, что игрушки были крепкими, но не всегда безопасными.Даже в Великую Отечественную в окопах наши солдаты мастерили импровизированные новогодние шарики из лампочек, обрезанных и залитых изнутри парафином. Один такой хранится в музее "Фабрика елочных игрушек".Зеркало эпохи и модыВ 1932-м в Загорске (Сергиевом Посаде) основали Научно-исследовательский институт игрушки. Его целью была разработка единых стандартов производства.После "реабилитации" елки в НИИИ сформировали госзаказ на зимние украшения. До войны на елке были и буденновцы. После сороковых их уже не выпускали.Ярко-желтая кукуруза — это эпоха Хрущева. Впервые появилась в наборе "Урожай" в 1958-м. Стеклянные овощи и фрукты удивляют проработанностью формы: порой не отличить от настоящих. Красили в основном аэрографом, создававшим тонкий и недолговечный слой, из-за чего украшения быстро теряли товарный вид.Советско-китайской дружбе 1950-х тоже нашлось место на елке.В Олимпиаду-80 был олимпийский мишка. Интересно, что в основном на Урале и в Сибири. А вот до Москвы как-то не добрался.Сказочные герои и зимние атрибутыМного делали игрушек по произведениям Пушкина. По "Сказке о царе Салтане": Гвидон, Царевна Лебедь, Бабариха, Повариха, Ткачиха. Были наборы по "Сказке о золотой рыбке", "Руслану и Людмиле".Редкие и интересные, по словам Горловой, серии игрушек-"лебедей" и… как ни странно, "чертей". "Дружба народов" и "Братские народы" состояли из фигурок представителей разных культур и национальностей.И, конечно, подчеркивает Лушников, нельзя забывать про "базовые" игрушки, украшавшие каждую елку, — шишки, сосульки, шарики, фонарики-прожекторы.Единичные экземпляры в подарокХотя советские игрушки делали по лекалам, они все были разными.Иногда их расписывали профессиональные художники. И краски на фабриках и заводах замешивали по-своему, поэтому цвета отличались. Была и авторская игрушка.Кроме формовой, применяли так называемую свободную выдувку фигурок. Каждая из таких игрушек не похожа на другую: у Маргариты Горловой, например, есть коллекция уникальных елочных самоваров.Добрый Дед МорозПод елку с конца 1950-х ставили небольшие статуэтки Деда Мороза, иногда и Снегурочки. Как правило, борода и одежда — из ваты, с блестками.Одни коллекционеры собирают редкие единичные экземпляры, другие охотятся за полными сериями по сказкам Пушкина. Искусствоведы пишут статьи и целые пособия — например, Светлана Горожанина исследует клинскую игрушку в книге "Сказка стекла". А обычные россияне просто радуются новогодней елке.

https://ria.ru/20221218/skazka-1838345185.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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