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Заммэра Ефимов: налоговая экономия резидентов ОЭЗ в этом году выросла вдвое - РИА Новости, 26.12.2022
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Заммэра Ефимов: налоговая экономия резидентов ОЭЗ в этом году выросла вдвое
Заммэра Ефимов: налоговая экономия резидентов ОЭЗ в этом году выросла вдвое - РИА Новости, 26.12.2022
Заммэра Ефимов: налоговая экономия резидентов ОЭЗ в этом году выросла вдвое
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за девять месяцев этого года сэкономили благодаря налоговым льготам 857 миллионов рублей – вдвое... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:14
2022-12-26T13:14
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за девять месяцев этого года сэкономили благодаря налоговым льготам 857 миллионов рублей – вдвое больше, чем годом ранее, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сейчас статус резидента ОЭЗ имеют около 90 компаний, которые за девять месяцев этого года сэкономили на налогах 857 миллионов рублей. Это более, чем вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года - 407 миллионов рублей. Рост связан, в первую очередь, с тем, что ряд предприятий запустили производственную деятельность или вышли на полную мощность выпуска продукции в этом году. Кроме того, после ухода западных компаний с российского рынка у отечественных производителей появилась возможность занять новые ниши, что подстегнуло их развитие", – отметил вице-мэр.Резиденты столичной ОЭЗ на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них – 2%, также предусмотрены льготы по аренде земли. Основная часть налоговых преференций касается платежей в городской бюджет.Особо приветствуются в столичной ОЭЗ высокотехнологичные компании. По данным промышленного департамента Москвы, резиденты из сферы высокотеха в этом году получили налоговые льготы от города на сумму 680 миллионов рублей: почти в два раза больше, чем годом ранее.Именно высокотехнологичные компании сегодня осуществляет самые масштабные инвестиции. Так, создатели микроэлектроники из столичной ОЭЗ с начала года вложили в развитие своих производств порядка 14,7 миллиарда рублей из общего объема инвестиций компаний-резидентов в 24 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
13:14 26.12.2022
 

Заммэра Ефимов: налоговая экономия резидентов ОЭЗ в этом году выросла вдвое

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за девять месяцев этого года сэкономили благодаря налоговым льготам 857 миллионов рублей – вдвое больше, чем годом ранее, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Сейчас статус резидента ОЭЗ имеют около 90 компаний, которые за девять месяцев этого года сэкономили на налогах 857 миллионов рублей. Это более, чем вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года - 407 миллионов рублей. Рост связан, в первую очередь, с тем, что ряд предприятий запустили производственную деятельность или вышли на полную мощность выпуска продукции в этом году. Кроме того, после ухода западных компаний с российского рынка у отечественных производителей появилась возможность занять новые ниши, что подстегнуло их развитие", – отметил вице-мэр.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
22 декабря, 11:12
Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили здание Инновационного центра электроники
Резиденты столичной ОЭЗ на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них – 2%, также предусмотрены льготы по аренде земли. Основная часть налоговых преференций касается платежей в городской бюджет.
Особо приветствуются в столичной ОЭЗ высокотехнологичные компании. По данным промышленного департамента Москвы, резиденты из сферы высокотеха в этом году получили налоговые льготы от города на сумму 680 миллионов рублей: почти в два раза больше, чем годом ранее.
Именно высокотехнологичные компании сегодня осуществляет самые масштабные инвестиции. Так, создатели микроэлектроники из столичной ОЭЗ с начала года вложили в развитие своих производств порядка 14,7 миллиарда рублей из общего объема инвестиций компаний-резидентов в 24 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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