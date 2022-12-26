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Артамонов: экология в Липецкой области улучшается - РИА Новости, 26.12.2022
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Липецкая область
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Артамонов: экология в Липецкой области улучшается
Артамонов: экология в Липецкой области улучшается - РИА Новости, 26.12.2022
Артамонов: экология в Липецкой области улучшается
Объем загрязняющих выбросов в атмосферу в Липецкой области за три года сократился более чем на 14 тысяч тонн, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:45
2022-12-26T10:45
липецкая область
игорь артамонов
экология в россии
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ЛИПЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Объем загрязняющих выбросов в атмосферу в Липецкой области за три года сократился более чем на 14 тысяч тонн, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, существенную роль в снижении вредного воздействия на окружающую среду сыграл новый общественный транспорт. В 2022 году были закуплены 25 экологичных автобусов. На эти цели из федерального бюджета были выделены 1,3 миллиарда рублей. В следующем году автопарк пополнится ещё 46 машинами.Снизилось и количество жалоб на качество воздуха от жителей, их стало почти втрое меньше.Артамонов отметил, что благодаря восьми новым постам усилен мониторинг окружающей среды. Превышений стало гораздо меньше. Информация о состоянии воздуха публикуется на 315 экранах, расположенных на предприятиях, в автобусах и на улицах города. "Сохранение чистой экологии всегда в приоритете. От этого зависит наше здоровье и наше будущее", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, экология в россии
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экология в России
10:45 26.12.2022
 

Артамонов: экология в Липецкой области улучшается

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Объем загрязняющих выбросов в атмосферу в Липецкой области за три года сократился более чем на 14 тысяч тонн, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, существенную роль в снижении вредного воздействия на окружающую среду сыграл новый общественный транспорт. В 2022 году были закуплены 25 экологичных автобусов. На эти цели из федерального бюджета были выделены 1,3 миллиарда рублей. В следующем году автопарк пополнится ещё 46 машинами.
Завод дрожжей в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 13:25Липецкая область
Липецкий завод по производству дрожжей расширит производство
Снизилось и количество жалоб на качество воздуха от жителей, их стало почти втрое меньше.
Артамонов отметил, что благодаря восьми новым постам усилен мониторинг окружающей среды. Превышений стало гораздо меньше. Информация о состоянии воздуха публикуется на 315 экранах, расположенных на предприятиях, в автобусах и на улицах города.
"Сохранение чистой экологии всегда в приоритете. От этого зависит наше здоровье и наше будущее", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкология в России
 
 
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