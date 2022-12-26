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В Москве два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД
В Москве два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД
Hyundai влетел в самосвал на московской кольцевой автодороге (МКАД), погибли пассажир и водитель легковушки, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:01
2022-12-26T16:01
2022-12-26T17:18
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Hyundai влетел в самосвал на московской кольцевой автодороге (МКАД), погибли пассажир и водитель легковушки, сообщает столичная Госавтоинспекция. По данным ведомства, авария произошла в понедельник днем на 82-м километре внутренней стороны МКАД. Предварительно, водитель Hyundai влетел в грузовик "Камаз", который остановился в крайней правой полосе. "В результате дорожной аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai , - сообщает ведомство в Telegram-канале. Добавляется, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП устанавливаются. В свою очередь столичный Дептранс в Telegram-канале опубликовал видео с моментом аварии. На нем видно, как иномарка на большой скорости влетает в самосвал, после чего переворачивается и загорается.
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ДТП на внутренней стороне 82-го км МКАД
На внутренней стороне 82-го км МКАД (после развязки с Дмитровским шоссе) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте находятся оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Алтуфьевского шоссе осуществляется по пяти полосам из шести. Выбирайте пути объезда.
2022-12-26T16:01
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы, дтп, россия
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП, Россия
16:01 26.12.2022 (обновлено: 17:18 26.12.2022)
В Москве два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД
В Москве два человека погибли из-за столкновения легкового авто с грузовиком на МКАД