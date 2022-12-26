https://ria.ru/20221226/dorogi-1841418957.html

В Архангельской области отремонтировали более 400 километров дорог за год

В Архангельской области отремонтировали более 400 километров дорог за год - РИА Новости, 26.12.2022

В Архангельской области отремонтировали более 400 километров дорог за год

Архангельская область в этом году вошла в число лидеров среди российских регионов по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", здесь... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:56

2022-12-26T14:56

2022-12-26T14:56

архангельская область

архангельская область

архангельск

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 дек – РИА Новости. Архангельская область в этом году вошла в число лидеров среди российских регионов по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", здесь отремонтировано более 400 километров дорог, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе прямой линии. "В 2022 году приведено в порядок 405 километров автодорог, включая 64 километра федеральных трасс и 43 километра дорог местного значения. За достигнутые результаты регион был отмечен специальной отраслевой наградой "Золотой каток", - сказал Цыбульский. Он отметил, что для региона это "хорошие показатели" по сравнению со стартовым 2019 годом – за прошедшее время они увеличились в три раза. "В следующем году мы планируем выйти на цифру 450–500 километров. Мы взяли очень хорошие темпы и совершенно заслуженно вошли в пятерку лучших субъектов страны по организации строительства дорог. Работа в данном направлении будет продолжаться, для нас она является одним из приоритетов, – подчеркнул Цыбульский. Касаясь наиболее знаковых объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта, глава региона остановился на участке трассы Архангельск – Онега, отметив, что первые 16 километров дороги в асфальте от Северодвинска уже введены в эксплуатацию. Более того, дополнительно заасфальтирован промежуток дороги между Северодвинском и Рикасихой протяженностью около восьми километров. "В работе остается 41 километр дороги, поэтому до конца 2023 года будет сделано более 60 километров пути на Онегу", – уточнил глава региона. Также он добавил, что при сохранении нынешних темпов работы и финансирования онежская магистраль, являющаяся важнейшей транспортной артерией с экономической и туристической точек зрения, до окончания 2025 года должна быть полностью приведена в нормативное состояние. Говоря о других знаковых объектах, где завершились ремонтные работы, глава региона упомянул отрезки дорог Усть-Вага – Ядриха и Архангельск – Мезень, а также отметил хорошие показатели в капитальном ремонте мостовых сооружений – в среднем по пять единиц в год. Заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин уточнил, что выполнение плана по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ежемесячно достигало 100% на протяжении всего текущего года.

https://ria.ru/20221226/arkhangelsk-1841416974.html

https://ria.ru/20221226/solvychegodsk-1841410163.html

архангельская область

архангельск

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Влада Копылова

архангельская область, архангельск, александр цыбульский