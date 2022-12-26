Украинские войска ударили по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска ударили по Куйбышевскому району Донецка, выпустив три натовских снаряда
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкРазрушения в Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины
Разрушения в Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войск в 13.30 снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
По данным представительства, ранее украинские войска с утра понедельника уже шесть раз обстреляли Донецк, применив снаряды "натовского" калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.