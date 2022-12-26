13:41 26.12.2022 (обновлено: 14:15 26.12.2022)
ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции за 26 декабря.
"В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров", — говорится в документе.
Общие потери противника здесь составили до 100 военнослужащих, четыре БМП и восемь автомобилей.
На Южнодонецком направлении российские войска ударили по подразделениям ВСУ в районах Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новоселки. Ликвидированы более 40 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и три пикапа.
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В районе Кисловки в Харьковской области (Купянское направление) огневым ударом по скоплению живой силы и техники уничтожены до 20 бойцов ВСУ, одна БМП и два автомобиля.
Общие потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили более 30 военнослужащих. Также противник потерял тут два броневика и два пикапа.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.