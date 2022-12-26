https://ria.ru/20221226/donetsk-1841388789.html

ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 26.12.2022

ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:41

2022-12-26T13:41

2022-12-26T14:15

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции за 26 декабря.Общие потери противника здесь составили до 100 военнослужащих, четыре БМП и восемь автомобилей.На Южнодонецком направлении российские войска ударили по подразделениям ВСУ в районах Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новоселки. Ликвидированы более 40 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и три пикапа.В районе Кисловки в Харьковской области (Купянское направление) огневым ударом по скоплению живой силы и техники уничтожены до 20 бойцов ВСУ, одна БМП и два автомобиля.Общие потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили более 30 военнослужащих. Также противник потерял тут два броневика и два пикапа.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: уничтожена артиллерийская система M777, из которой обстреливали Донецк ВС РФ уничтожили под Георгиевкой в ДНР артиллерийскую систему M777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. 2022-12-26T13:41 true PT4M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия