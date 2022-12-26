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ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/donetsk-1841388789.html
ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 26.12.2022
ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:41
2022-12-26T14:15
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции за 26 декабря.Общие потери противника здесь составили до 100 военнослужащих, четыре БМП и восемь автомобилей.На Южнодонецком направлении российские войска ударили по подразделениям ВСУ в районах Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новоселки. Ликвидированы более 40 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и три пикапа.В районе Кисловки в Харьковской области (Купянское направление) огневым ударом по скоплению живой силы и техники уничтожены до 20 бойцов ВСУ, одна БМП и два автомобиля.Общие потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили более 30 военнослужащих. Также противник потерял тут два броневика и два пикапа.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ: уничтожена артиллерийская система M777, из которой обстреливали Донецк
ВС РФ уничтожили под Георгиевкой в ДНР артиллерийскую систему M777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
13:41 26.12.2022 (обновлено: 14:15 26.12.2022)
 
ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: ВС России заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции за 26 декабря.
"В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров", — говорится в документе.
Общие потери противника здесь составили до 100 военнослужащих, четыре БМП и восемь автомобилей.
На Южнодонецком направлении российские войска ударили по подразделениям ВСУ в районах Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новоселки. Ликвидированы более 40 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Украинское командование ждет русские танки в Киеве
В районе Кисловки в Харьковской области (Купянское направление) огневым ударом по скоплению живой силы и техники уничтожены до 20 бойцов ВСУ, одна БМП и два автомобиля.
Общие потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили более 30 военнослужащих. Также противник потерял тут два броневика и два пикапа.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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