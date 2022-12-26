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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/donetsk-1841334229.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 26.12.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в понедельник обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:04
2022-12-26T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.47 (совпадет с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.Также в 10.44 ведомством был зафиксирован обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221225/obstrel-1841156982.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
12:04 26.12.2022 (обновлено: 12:15 26.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости / Алексей КуденкоРазбитое окно в доме
Разбитое окно в доме - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Разбитое окно в доме. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.47 (совпадет с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.
Также в 10.44 ведомством был зафиксирован обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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