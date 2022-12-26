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Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/donetsk-1841303542.html
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.12.2022
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска уже во второй раз за утро обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:43
2022-12-26T10:43
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска уже во второй раз за утро обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.24 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.О последствиях пока не сообщается.Кроме того, представительство в 10.12 зафиксировало обстрел Макеевки, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району города.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html
https://ria.ru/20221226/bespilotnik-1841275336.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:43 26.12.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска уже во второй раз за утро обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.24 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.
О последствиях пока не сообщается.
Кроме того, представительство в 10.12 зафиксировало обстрел Макеевки, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району города.
Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 09:55Специальная военная операция на Украине
Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Зенитно-ракетная установка С-125 - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 08:11
Трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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