https://ria.ru/20221226/diversanty-1841406813.html

На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу

На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 26.12.2022

На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу

На границе Брянской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, заявили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:16

2022-12-26T14:16

2022-12-26T17:10

специальная военная операция на украине

брянская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

россия

вооруженные силы украины

александр богомаз

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На границе Брянской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, заявили в Центре общественных связей ФСБ.При себе диверсанты имели иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним.Кроме того, у них были приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.В ФСБ позже назвали имена украинских диверсантов. Командиром группы был Юрий Горовец 1988 года рождения, позывной "Святоша", саперами — Максим Михайлов, 1990 года рождения, позывной "Не пей пиво", и Тарас Карпюк, 1984 года рождения, позывной "Тарасий". Также в группу входил Богдан Лягов с позывным "Апполон", 2003 года рождения.Украинские военные в последнее время пытались совершать диверсии на железных дорогах региона. В октябре ФСБ задержала в Брянске злоумышленника, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. В конце месяца на участке между городами Новозыбков и Злынка сработало взрывное устройство.Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, на прошлой неделе дрон атаковал энергетический объект в Трубчевском районе, никто не пострадал.Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 января. Он предполагает усиление работы спецслужб, граждан призывают проявлять бдительность.C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221220/bryansk-1839892428.html

https://ria.ru/20221223/diversanty-1840708674.html

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Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы 2022-12-26T14:16 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, вооруженные силы украины, александр богомаз, владимир путин, брянск