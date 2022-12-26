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На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/diversanty-1841406813.html
На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу
На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 26.12.2022
На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу
На границе Брянской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, заявили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:16
2022-12-26T17:10
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
вооруженные силы украины
александр богомаз
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На границе Брянской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, заявили в Центре общественных связей ФСБ.При себе диверсанты имели иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним.Кроме того, у них были приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.В ФСБ позже назвали имена украинских диверсантов. Командиром группы был Юрий Горовец 1988 года рождения, позывной "Святоша", саперами — Максим Михайлов, 1990 года рождения, позывной "Не пей пиво", и Тарас Карпюк, 1984 года рождения, позывной "Тарасий". Также в группу входил Богдан Лягов с позывным "Апполон", 2003 года рождения.Украинские военные в последнее время пытались совершать диверсии на железных дорогах региона. В октябре ФСБ задержала в Брянске злоумышленника, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. В конце месяца на участке между городами Новозыбков и Злынка сработало взрывное устройство.Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, на прошлой неделе дрон атаковал энергетический объект в Трубчевском районе, никто не пострадал.Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 января. Он предполагает усиление работы спецслужб, граждан призывают проявлять бдительность.C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы
Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы
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брянская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, вооруженные силы украины, александр богомаз, владимир путин, брянск
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Владимир Путин, Брянск
14:16 26.12.2022 (обновлено: 17:10 26.12.2022)
 
На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу

ФСБ сообщила о ликвидации четверых украинских диверсантов на границе Брянской области

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На границе Брянской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
"В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины", — говорится в сообщении.
При себе диверсанты имели иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним.
Кроме того, у них были приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.
В ФСБ позже назвали имена украинских диверсантов. Командиром группы был Юрий Горовец 1988 года рождения, позывной "Святоша", саперами — Максим Михайлов, 1990 года рождения, позывной "Не пей пиво", и Тарас Карпюк, 1984 года рождения, позывной "Тарасий". Также в группу входил Богдан Лягов с позывным "Апполон", 2003 года рождения.
Украинские военные в последнее время пытались совершать диверсии на железных дорогах региона. В октябре ФСБ задержала в Брянске злоумышленника, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. В конце месяца на участке между городами Новозыбков и Злынка сработало взрывное устройство.
Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, на прошлой неделе дрон атаковал энергетический объект в Трубчевском районе, никто не пострадал.
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