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Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры - РИА Новости, 26.12.2022
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Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры - РИА Новости, 26.12.2022
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры
Президент Майя Санду устанавливает диктатуру в Молдавии и создает полицейское государство, считает экс-премьер, глава Партии развития и объединения Молдовы Ион... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:54
2022-12-26T13:54
в мире
майя санду
молдавия
ион кику
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Президент Майя Санду устанавливает диктатуру в Молдавии и создает полицейское государство, считает экс-премьер, глава Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику. "Установление диктатуры и полицейского государства говорит о слабости и отсутствии элементарного уважения к народу, который избрал тебя два года назад, а также об издевательстве властей над Конституцией и демократическими нормами", - заявил Кику на брифинге. По его словам, Санду старается компенсировать свои неудачи в управлении государством, с одной стороны, путем ограничения прав граждан, с другой - наделением безграничными полномочиями силовые органы. Он напомнил, что правящая партия "Действие и солидарность" продвигает законопроекты, которые позволят Службе информации и безопасности и другим силовым органам вести слежку за гражданами, "вмешиваться в их частную жизнь бесконтрольно, без санкции прокуроров и судей". "Наши коллеги из юридического блока Партии Развития и Объединения Молдовы рассмотрели данные проекты и считают их попыткой правящей партии по аннулированию правового государства в нашей стране. Призываем Майю Санду отказаться от этих очень опасных действий для граждан страны и вернуть власти в конституционное поле", - добавил Кику. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции. Власть критикуют не только за экономический кризис, но и за давление на политических оппонентов. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221225/konfrontatsiya-1841219129.html
https://ria.ru/20221223/moldaviya-1840908182.html
https://ria.ru/20221224/moldaviya-1841031148.html
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в мире, майя санду, молдавия, ион кику
В мире, Майя Санду, Молдавия, Ион Кику
13:54 26.12.2022
 
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры

Экс-премьер Молдавии Кику обвинил президента Санду в установлении диктатуры

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Президент Майя Санду устанавливает диктатуру в Молдавии и создает полицейское государство, считает экс-премьер, глава Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику.
"Установление диктатуры и полицейского государства говорит о слабости и отсутствии элементарного уважения к народу, который избрал тебя два года назад, а также об издевательстве властей над Конституцией и демократическими нормами", - заявил Кику на брифинге.
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По его словам, Санду старается компенсировать свои неудачи в управлении государством, с одной стороны, путем ограничения прав граждан, с другой - наделением безграничными полномочиями силовые органы.
Он напомнил, что правящая партия "Действие и солидарность" продвигает законопроекты, которые позволят Службе информации и безопасности и другим силовым органам вести слежку за гражданами, "вмешиваться в их частную жизнь бесконтрольно, без санкции прокуроров и судей".
"Наши коллеги из юридического блока Партии Развития и Объединения Молдовы рассмотрели данные проекты и считают их попыткой правящей партии по аннулированию правового государства в нашей стране. Призываем Майю Санду отказаться от этих очень опасных действий для граждан страны и вернуть власти в конституционное поле", - добавил Кику.
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Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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В миреМайя СандуМолдавияИон Кику
 
 
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