https://ria.ru/20221226/diktatura-1841395067.html

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры - РИА Новости, 26.12.2022

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры

Президент Майя Санду устанавливает диктатуру в Молдавии и создает полицейское государство, считает экс-премьер, глава Партии развития и объединения Молдовы Ион... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:54

2022-12-26T13:54

2022-12-26T13:54

в мире

майя санду

молдавия

ион кику

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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Президент Майя Санду устанавливает диктатуру в Молдавии и создает полицейское государство, считает экс-премьер, глава Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику. "Установление диктатуры и полицейского государства говорит о слабости и отсутствии элементарного уважения к народу, который избрал тебя два года назад, а также об издевательстве властей над Конституцией и демократическими нормами", - заявил Кику на брифинге. По его словам, Санду старается компенсировать свои неудачи в управлении государством, с одной стороны, путем ограничения прав граждан, с другой - наделением безграничными полномочиями силовые органы. Он напомнил, что правящая партия "Действие и солидарность" продвигает законопроекты, которые позволят Службе информации и безопасности и другим силовым органам вести слежку за гражданами, "вмешиваться в их частную жизнь бесконтрольно, без санкции прокуроров и судей". "Наши коллеги из юридического блока Партии Развития и Объединения Молдовы рассмотрели данные проекты и считают их попыткой правящей партии по аннулированию правового государства в нашей стране. Призываем Майю Санду отказаться от этих очень опасных действий для граждан страны и вернуть власти в конституционное поле", - добавил Кику. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции. Власть критикуют не только за экономический кризис, но и за давление на политических оппонентов. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221225/konfrontatsiya-1841219129.html

https://ria.ru/20221223/moldaviya-1840908182.html

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в мире, майя санду, молдавия, ион кику