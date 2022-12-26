https://ria.ru/20221226/demokraty-1841537628.html

СМИ: демократы в США хотят ввести наказание за дезинформацию о выборах

СМИ: демократы в США хотят ввести наказание за дезинформацию о выборах - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: демократы в США хотят ввести наказание за дезинформацию о выборах

Демократическая партия в США намерена в 2023 году ввести перечень изменений в законодательство, связанное с голосованием и выборами в стране, в том числе ввести РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T23:51

2022-12-26T23:51

2022-12-26T23:51

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Демократическая партия в США намерена в 2023 году ввести перечень изменений в законодательство, связанное с голосованием и выборами в стране, в том числе ввести уголовное наказание за распространение недостоверной информации, сообщает New York Times. "Теперь демократы… продвигают вперед длинный перечень предложений, который включает создание автоматических систем регистрации избирателей, предварительную регистрацию подростков для голосования до исполнения им 18 лет, возвращение права голоса освобожденным из тюрьмы преступникам и криминализацию недостоверной информации о выборах", - говорится в публикации. Отмечается, что последние два года демократы занимали более оборонительную позицию, борясь с различными попытками Республиканской партии ограничить доступ отдельных групп населения к участию в выборах. Однако результаты промежуточных выборов в конгресс заодно с итогами голосований за кресла губернаторов штатов стали поводом перейти в наступление в вопросе избирательной системы страны. Таким образом, победившие демократы восприняли свою победу как право на то, чтобы сделать голосование проще и доступнее. Кроме того, как сообщает издание, Верховный суд США в настоящее время рассматривает дело, которое может значительно расширить права отдельных штатов в формировании законодательства о выборах. В результате в штатах, находящихся под управлением представителей Демократической партии, станет возможным формировать правила голосования на федеральном уровне в своих интересах. При этом помимо расширения доступа к голосованию, в рядах демократов также формируется предложения по ужесточению правил и введению наказаний за распространение неверной информации, которую причисляют к "величайшим угрозам для демократии".

https://ria.ru/20221117/demokratiya-1832250908.html

https://ria.ru/20221126/mask-1834397108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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