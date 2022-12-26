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СМИ: демократы в США хотят ввести наказание за дезинформацию о выборах
СМИ: демократы в США хотят ввести наказание за дезинформацию о выборах - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: демократы в США хотят ввести наказание за дезинформацию о выборах
Демократическая партия в США намерена в 2023 году ввести перечень изменений в законодательство, связанное с голосованием и выборами в стране, в том числе ввести РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:51
2022-12-26T23:51
2022-12-26T23:51
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Демократическая партия в США намерена в 2023 году ввести перечень изменений в законодательство, связанное с голосованием и выборами в стране, в том числе ввести уголовное наказание за распространение недостоверной информации, сообщает New York Times. "Теперь демократы… продвигают вперед длинный перечень предложений, который включает создание автоматических систем регистрации избирателей, предварительную регистрацию подростков для голосования до исполнения им 18 лет, возвращение права голоса освобожденным из тюрьмы преступникам и криминализацию недостоверной информации о выборах", - говорится в публикации. Отмечается, что последние два года демократы занимали более оборонительную позицию, борясь с различными попытками Республиканской партии ограничить доступ отдельных групп населения к участию в выборах. Однако результаты промежуточных выборов в конгресс заодно с итогами голосований за кресла губернаторов штатов стали поводом перейти в наступление в вопросе избирательной системы страны. Таким образом, победившие демократы восприняли свою победу как право на то, чтобы сделать голосование проще и доступнее. Кроме того, как сообщает издание, Верховный суд США в настоящее время рассматривает дело, которое может значительно расширить права отдельных штатов в формировании законодательства о выборах. В результате в штатах, находящихся под управлением представителей Демократической партии, станет возможным формировать правила голосования на федеральном уровне в своих интересах. При этом помимо расширения доступа к голосованию, в рядах демократов также формируется предложения по ужесточению правил и введению наказаний за распространение неверной информации, которую причисляют к "величайшим угрозам для демократии".
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в мире, сша
СМИ: демократы в США хотят ввести наказание за дезинформацию о выборах
NYT: американские демократы хотят ввести уголовное наказание за дезинформацию о выборах
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости.
Демократическая партия в США намерена в 2023 году ввести перечень изменений в законодательство, связанное с голосованием и выборами в стране, в том числе ввести уголовное наказание за распространение недостоверной информации, сообщает New York Times
.
"Теперь демократы… продвигают вперед длинный перечень предложений, который включает создание автоматических систем регистрации избирателей, предварительную регистрацию подростков для голосования до исполнения им 18 лет, возвращение права голоса освобожденным из тюрьмы преступникам и криминализацию недостоверной информации о выборах", - говорится в публикации.
Отмечается, что последние два года демократы занимали более оборонительную позицию, борясь с различными попытками Республиканской партии ограничить доступ отдельных групп населения к участию в выборах. Однако результаты промежуточных выборов в конгресс заодно с итогами голосований за кресла губернаторов штатов стали поводом перейти в наступление в вопросе избирательной системы страны.
"На промежуточных выборах избиратели по всей стране отклонили наиболее ярко выраженных республиканских кандидатов, которые использовали ложные утверждения об американских выборах обещали изменять правила в интересах своей партии", - пишет газета.
Таким образом, победившие демократы восприняли свою победу как право на то, чтобы сделать голосование проще и доступнее. Кроме того, как сообщает издание, Верховный суд США в настоящее время рассматривает дело, которое может значительно расширить права отдельных штатов в формировании законодательства о выборах. В результате в штатах, находящихся под управлением представителей Демократической партии, станет возможным формировать правила голосования на федеральном уровне в своих интересах.
При этом помимо расширения доступа к голосованию, в рядах демократов также формируется предложения по ужесточению правил и введению наказаний за распространение неверной информации, которую причисляют к "величайшим угрозам для демократии".