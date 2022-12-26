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Самолет не смог отправиться из Молдавии в Израиль из-за дебоширов - РИА Новости, 26.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221226/deboshiry-1841326359.html
Самолет не смог отправиться из Молдавии в Израиль из-за дебоширов
Самолет не смог отправиться из Молдавии в Израиль из-за дебоширов - РИА Новости, 26.12.2022
Самолет не смог отправиться из Молдавии в Израиль из-за дебоширов
Рейс из Кишинева в Тель-Авив авиакомпании Air Moldova был отменен из-за группы пассажиров, которые вели себя агрессивно и утроили потасовку, сообщила в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:22
2022-12-26T12:23
туризм
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Рейс из Кишинева в Тель-Авив авиакомпании Air Moldova был отменен из-за группы пассажиров, которые вели себя агрессивно и утроили потасовку, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании. "Рейс 9U547 Кишинев-Тель-Авив 25 декабря отменен по соображениям безопасности. После процедуры посадки на борт самолета группа пассажиров стала вести себя агрессивно и устроила потасовку, поставив под угрозу безопасность полета, пассажиров и экипажа", – сообщила компания на странице в социальной сети Facebook*. Командир самолета принял решение не взлетать в условиях, в которых не соблюдаются правила безопасности.Представители Air Moldova уточнили, что агрессивных пассажиров задержала полиция. Остальных пассажиров компания пообещала доставить в Израиль ближайшим рейсом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Молдавия, Кишинев, туристы
12:22 26.12.2022 (обновлено: 12:23 26.12.2022)
 
Самолет не смог отправиться из Молдавии в Израиль из-за дебоширов

Рейс Кишинев-Тель-Авив был отменен из-за дебоша агрессивных пассажиров

© Sputnik / Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Рейс из Кишинева в Тель-Авив авиакомпании Air Moldova был отменен из-за группы пассажиров, которые вели себя агрессивно и утроили потасовку, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании.
"Рейс 9U547 Кишинев-Тель-Авив 25 декабря отменен по соображениям безопасности. После процедуры посадки на борт самолета группа пассажиров стала вести себя агрессивно и устроила потасовку, поставив под угрозу безопасность полета, пассажиров и экипажа", – сообщила компания на странице в социальной сети Facebook*.
Командир самолета принял решение не взлетать в условиях, в которых не соблюдаются правила безопасности.
Представители Air Moldova уточнили, что агрессивных пассажиров задержала полиция. Остальных пассажиров компания пообещала доставить в Израиль ближайшим рейсом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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