https://ria.ru/20221226/deboshiry-1841326359.html

Самолет не смог отправиться из Молдавии в Израиль из-за дебоширов

Самолет не смог отправиться из Молдавии в Израиль из-за дебоширов - РИА Новости, 26.12.2022

Самолет не смог отправиться из Молдавии в Израиль из-за дебоширов

Рейс из Кишинева в Тель-Авив авиакомпании Air Moldova был отменен из-за группы пассажиров, которые вели себя агрессивно и утроили потасовку, сообщила в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:22

2022-12-26T12:22

2022-12-26T12:23

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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Рейс из Кишинева в Тель-Авив авиакомпании Air Moldova был отменен из-за группы пассажиров, которые вели себя агрессивно и утроили потасовку, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании. "Рейс 9U547 Кишинев-Тель-Авив 25 декабря отменен по соображениям безопасности. После процедуры посадки на борт самолета группа пассажиров стала вести себя агрессивно и устроила потасовку, поставив под угрозу безопасность полета, пассажиров и экипажа", – сообщила компания на странице в социальной сети Facebook*. Командир самолета принял решение не взлетать в условиях, в которых не соблюдаются правила безопасности.Представители Air Moldova уточнили, что агрессивных пассажиров задержала полиция. Остальных пассажиров компания пообещала доставить в Израиль ближайшим рейсом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, израиль, молдавия, кишинев, туристы