https://ria.ru/20221226/burya-1841458450.html

Число жертв зимней бури в США достигло 50 человек

Число жертв зимней бури в США достигло 50 человек - РИА Новости, 26.12.2022

Число жертв зимней бури в США достигло 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли в США к утру понедельнику в инцидентах, связанных с зимней бурей, подсчитал телеканал NBC News. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:50

2022-12-26T16:50

2022-12-26T16:50

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере 50 человек погибли в США к утру понедельнику в инцидентах, связанных с зимней бурей, подсчитал телеканал NBC News. Больше всего жертв - как минимум 14 - оказалось в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк, где выпало более метра снега. "На пространстве от Великих озер возле Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой буря унесла жизни по меньшей мере 50 человек по состоянию на утро понедельника... Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах - Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин", - сообщил телеканал. Полиция Буффало, которую цитирует NBC, говорит, что погибших находят "на улицах и в машинах". Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в интервью телеканалу CNN назвала природный катаклизм "самой опустошительной бурей в долгой истории Буффало". По ее словам, в городе и окрестностях без электричества остаются 15 тысяч человек, а ремонтные работы задерживаются до вторника.

https://ria.ru/20221226/ssha-1841384973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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