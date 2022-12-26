Число жертв зимней бури в США достигло 50 человек
NBC News: по меньшей мере 50 человек погибли в США из-за зимней бури
© AP Photo / Jeffrey T. BarnesПоследствия снегопада в западной части Нью-Йорка
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере 50 человек погибли в США к утру понедельнику в инцидентах, связанных с зимней бурей, подсчитал телеканал NBC News.
Больше всего жертв - как минимум 14 - оказалось в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк, где выпало более метра снега.
"На пространстве от Великих озер возле Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой буря унесла жизни по меньшей мере 50 человек по состоянию на утро понедельника... Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах - Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин", - сообщил телеканал.
Полиция Буффало, которую цитирует NBC, говорит, что погибших находят "на улицах и в машинах".
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в интервью телеканалу CNN назвала природный катаклизм "самой опустошительной бурей в долгой истории Буффало". По ее словам, в городе и окрестностях без электричества остаются 15 тысяч человек, а ремонтные работы задерживаются до вторника.