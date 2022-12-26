https://ria.ru/20221226/biznes-1841262987.html

Крупнейшие компании заявили об улучшении состояния бизнеса в России

Крупнейшие компании заявили об улучшении состояния бизнеса в России - РИА Новости, 26.12.2022

Крупнейшие компании заявили об улучшении состояния бизнеса в России

Половина крупнейших российских компаний отметила улучшение состояния бизнеса, а три четверти рассчитывают, что в 2023 году ситуация сохранится или даже... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T00:31

2022-12-26T00:31

2022-12-26T05:09

россия

mckinsey

экономика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Половина крупнейших российских компаний отметила улучшение состояния бизнеса, а три четверти рассчитывают, что в 2023 году ситуация сохранится или даже улучшится, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) CEO Barometer за 2022 год. При этом исследование показало неравномерное влияние текущей ситуации на разные отрасли. "Наиболее оптимистично оценили текущее состояние своих компаний представители банковской отрасли, IT и телекома, а также розничной торговли и электронной коммерции. При этом 36% представителей добывающих и обрабатывающих отраслей заявили об ухудшении обстановки", - отмечается в сообщении.Говоря о перспективах своей компании в ближайшие шесть месяцев, более 75% респондентов выразили уверенность в улучшении или сохранении текущего состояния в ближайшие полгода. Самыми позитивными тут также стали представители банковской отрасли, IT и телекома, более негативный прогноз высказали представители энергетики и металлургии, подсчитали в "Яков и партнеры". "Наши данные говорят о восстановлении некоторых отраслей после событий этой весны, а также отражают определенные негативные ожидания добывающих отраслей в связи с возможным снижением производственной активности в целом по миру. При этом российский бизнес успешно пережил первичный шок и оптимистично смотрит в будущее", — резюмирует партнер "Яков и партнеры" Елена Кузнецова. Среди главных вызовов абсолютное большинство респондентов назвали внешнеторговые запреты и перспективы расширения санкций — на них указали 63% опрошенных. Меньше всего представителей бизнеса беспокоят снижение покупательной способности внутри страны, инфляция и климатические изменения. "Характерным для 2022 года стало резкое смещение фокуса лидеров компаний на вопросы, связанные с возможностью вести внешнеторговые отношения, а также с привлечением квалифицированных кадров. При этом темы, в последние несколько лет находившиеся высоко на публичной повестке, такие как экология, COVID-19 или условия для малого и среднего бизнеса, сейчас значимы лишь для менее чем 5% респондентов. Таким образом, можно ожидать, что в ближайшее время мы увидим значительные усилия со стороны крупного российского бизнеса в сторону диверсификации международных связей", — отмечает руководитель аналитического центра компании Влада Богданова.Несмотря на то, что сокращение затрат и адаптация цепочек поставок оказались приоритетом для более чем трети опрошенных, крупнейшие компании не растеряли аппетит к инвестициям и развитию бизнеса. В числе приоритетов на ближайшие шесть месяцев многие руководители компаний назвали рост выпуска продукции и услуг, выход на новые географические рынки, запуск новых инвестпроектов. В опросе приняли участие 115 руководителей компаний всех основных отраслей российской экономики с оборотом более миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221101/biznes-1828335485.html

https://ria.ru/20221003/podderzhka-1821301290.html

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россия, mckinsey, экономика