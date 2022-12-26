https://ria.ru/20221226/biometriya-1841500188.html

РПЦ предложила внести в проект о биометрии поправки

РПЦ предложила внести в проект о биометрии поправки - РИА Новости, 26.12.2022

РПЦ предложила внести в проект о биометрии поправки

Церковь предложила внести в законопроект о биометрии поправки, уточняющие порядок отказа от предоставления этих данных, заявила глава правового управления... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:59

2022-12-26T18:59

2022-12-26T18:59

религия

технологии

россия

русская православная церковь

московская патриархия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Церковь предложила внести в законопроект о биометрии поправки, уточняющие порядок отказа от предоставления этих данных, заявила глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), добавив, что при правительстве РФ создадут координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических данных, в который войдут представители религиозных организаций. Соответствующий комментарий к проекту федерального закона "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" размещен в понедельник на сайте РПЦ. Госдума 24 ноября приняла в первом чтении законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы (ЕБС) или иных информационных систем. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил, что РПЦ выступает за безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации, а также настаивает на запрете сбора биометрических данных детей. Володин 19 декабря заявил, что следующим шагом станет введение административной и уголовной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных. "В законопроект по предложению Церкви внесены следующие поправки, направленные на обеспечение права гражданина на отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных <…> Законопроект запрещает дискриминацию граждан в зависимости от прохождения ими идентификации и аутентификации. Так, в ст. 2 законопроекта содержатся положения о том, что оказание услуг, выполнение работ и продажа товаров не могут быть обусловлены прохождением идентификации и аутентификации. Равным образом объем предоставляемых услуг (выполняемых работ) и количество товаров также не могут зависеть от прохождения потребителем идентификации и аутентификации", - отметили в РПЦ. Там также подчеркнули, что законопроектом предусмотрено "исключительное право родителей и иных законных представителей несовершеннолетних предоставлять согласие на размещение и обработку их биометрических персональных данных", "соответственно, родители вправе отказаться… а также отозвать впоследствии данных отказ". По словам игумении Ксении, законопроект предусматривает не только право лица на отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных, но содержит нормы, касающиеся формы и процедуры отказа. "Хотела бы также отметить, что законопроект предусматривает создание при правительстве РФ координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. В состав данного совета войдут не только представители общественности и экспертного сообщества, но также и представители централизованных религиозных организаций", - сказала игумения. Также в РПЦ рассказали, что законодатели частично учли предложение Церкви "установить закрытый перечень биометрических персональных данных, подлежащих размещению и обработке в целях идентификации и аутентификации", к ним относится, в частности, изображение лица человека и запись голоса.

https://ria.ru/20221028/biometriya-1827642808.html

https://ria.ru/20221212/biometriya-1838132949.html

https://ria.ru/20221129/tusur-1834840807.html

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технологии, россия, русская православная церковь, московская патриархия, госдума рф, вячеслав володин