https://ria.ru/20221226/belotserkovskaya-1841450986.html
Белоцерковскую* будут судить заочно по делу о фейках об армии
Белоцерковскую* будут судить заочно по делу о фейках об армии - РИА Новости, 26.12.2022
Белоцерковскую* будут судить заочно по делу о фейках об армии
Уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ направлено в Басманный суд Москвы, процесс будет... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:29
2022-12-26T16:29
2022-12-26T16:29
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ направлено в Басманный суд Москвы, процесс будет проходить заочно, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вероники Белоцерковской*. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Как полагает следствие, с марта по апрель Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". Так как Белоцерковская* скрылась от следствия и находится за границей, она была объявлена в международный розыск, уточнил Иванов. Судом в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской*. Уголовное дело в отношении Белоцерковской* направлено в Басманный районный суд Москвы", - сказал Иванов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221226/grozev-1841429591.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Белоцерковскую* будут судить заочно по делу о фейках об армии
Блогера Веронику Белоцерковскую будут судить заочно по делу о фейках о Вооруженных силах
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
Уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ направлено в Басманный суд Москвы, процесс будет проходить заочно, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры
Андрей Иванов.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вероники Белоцерковской*. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, с марта по апрель Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе
и убийстве мирных жителей в Буче".
Так как Белоцерковская* скрылась от следствия и находится за границей, она была объявлена в международный розыск, уточнил Иванов. Судом в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской*. Уголовное дело в отношении Белоцерковской* направлено в Басманный районный суд Москвы", - сказал Иванов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.