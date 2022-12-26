https://ria.ru/20221226/belotserkovskaya-1841450986.html

Белоцерковскую* будут судить заочно по делу о фейках об армии

Белоцерковскую* будут судить заочно по делу о фейках об армии - РИА Новости, 26.12.2022

Белоцерковскую* будут судить заочно по делу о фейках об армии

Уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ направлено в Басманный суд Москвы, процесс будет... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:29

2022-12-26T16:29

2022-12-26T16:29

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788432171_0:614:2048:1766_1920x0_80_0_0_fac4888fc55198836cf58f87b17a184f.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ направлено в Басманный суд Москвы, процесс будет проходить заочно, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вероники Белоцерковской*. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Как полагает следствие, с марта по апрель Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". Так как Белоцерковская* скрылась от следствия и находится за границей, она была объявлена в международный розыск, уточнил Иванов. Судом в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской*. Уголовное дело в отношении Белоцерковской* направлено в Басманный районный суд Москвы", - сказал Иванов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221226/grozev-1841429591.html

https://ria.ru/20221223/feyki-1840937505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия