https://ria.ru/20221226/bayden-1841269521.html

Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году

Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году - РИА Новости, 26.12.2022

Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году

Американский журнал Newsweek опубликовал подборку самых крупных ляпов, сделанных президентом США Джо Байденом за 2022 год. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T05:19

2022-12-26T05:19

2022-12-26T05:19

в мире

джо байден

камала харрис

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840239769_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c60a20083a83aa5bfd9dc64e2fb411d8.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Американский журнал Newsweek опубликовал подборку самых крупных ляпов, сделанных президентом США Джо Байденом за 2022 год.Первого марта в своей речи о российской спецоперации на Украине американский лидер перепутал украинцев и иранцев, что "быстро стало вирусным".В начале июля Байден, выступая с речью о правах женщин, прочитал вслух технические инструкции в телесуфлере. "Примечательно, что процент женщин, которые регистрируются для голосования и голосуют, всегда выше, чем процент мужчин, которые делают это — конец цитаты, повторите предложение", — сказал президент США.Следующий ляп произошел во время визита Байдена в Саудовскую Аравию в середине июля, когда вместо рукопожатия в знак приветствия президент США и наследный принц Мухаммед бин Салман произвели удары кулак о кулак, что впоследствии было названо "позорным".В конце сентября американский президент во время пресс-конференции по вопросам питания и здоровья позвал конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что та в августе погибла в автокатастрофе.В конце октября после выступления в Питтсбурге в поддержку кандидата в сенаторы от Демократической партии Байден, "похоже, запутался, пытаясь покинуть сцену", пишет издание.В том же месяце глава государства допустил оговорку, назвав вице-президента США Камалу Харрис "великим президентом". При этом это не первый случай, когда Байден оговаривается подобным образом.В конце октября Байден перепутал число штатов в составе США, посчитав, что их 54, а не 50, как есть на самом деле.Последний из представленных изданием ляпов Байдена – это ноябрьская оговорка во время саммита АСЕАН, когда американский президент сделал "грубую ошибку", "поблагодарив" за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где и проходила встреча.Байден, которому в этом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221225/bayden-1841189391.html

https://ria.ru/20221225/tramp-1841246720.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, камала харрис, сша