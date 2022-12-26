Рейтинг@Mail.ru
Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/bayden-1841269521.html
Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году
Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году - РИА Новости, 26.12.2022
Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году
Американский журнал Newsweek опубликовал подборку самых крупных ляпов, сделанных президентом США Джо Байденом за 2022 год. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T05:19
2022-12-26T05:19
в мире
джо байден
камала харрис
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840239769_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c60a20083a83aa5bfd9dc64e2fb411d8.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Американский журнал Newsweek опубликовал подборку самых крупных ляпов, сделанных президентом США Джо Байденом за 2022 год.Первого марта в своей речи о российской спецоперации на Украине американский лидер перепутал украинцев и иранцев, что "быстро стало вирусным".В начале июля Байден, выступая с речью о правах женщин, прочитал вслух технические инструкции в телесуфлере. "Примечательно, что процент женщин, которые регистрируются для голосования и голосуют, всегда выше, чем процент мужчин, которые делают это — конец цитаты, повторите предложение", — сказал президент США.Следующий ляп произошел во время визита Байдена в Саудовскую Аравию в середине июля, когда вместо рукопожатия в знак приветствия президент США и наследный принц Мухаммед бин Салман произвели удары кулак о кулак, что впоследствии было названо "позорным".В конце сентября американский президент во время пресс-конференции по вопросам питания и здоровья позвал конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что та в августе погибла в автокатастрофе.В конце октября после выступления в Питтсбурге в поддержку кандидата в сенаторы от Демократической партии Байден, "похоже, запутался, пытаясь покинуть сцену", пишет издание.В том же месяце глава государства допустил оговорку, назвав вице-президента США Камалу Харрис "великим президентом". При этом это не первый случай, когда Байден оговаривается подобным образом.В конце октября Байден перепутал число штатов в составе США, посчитав, что их 54, а не 50, как есть на самом деле.Последний из представленных изданием ляпов Байдена – это ноябрьская оговорка во время саммита АСЕАН, когда американский президент сделал "грубую ошибку", "поблагодарив" за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где и проходила встреча.Байден, которому в этом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221225/bayden-1841189391.html
https://ria.ru/20221225/tramp-1841246720.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840239769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4d79bd8a967155833efe9d725da717f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, камала харрис, сша
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, США
05:19 26.12.2022
 
Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году

Newsweek назвал восемь крупнейших ляпов президента США Джо Байдена в 2022 году

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Американский журнал Newsweek опубликовал подборку самых крупных ляпов, сделанных президентом США Джо Байденом за 2022 год.
Первого марта в своей речи о российской спецоперации на Украине американский лидер перепутал украинцев и иранцев, что "быстро стало вирусным".
Президент США Джо Байден перед тем, как произнести рождественское послание в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Вчера, 11:44
В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании
В начале июля Байден, выступая с речью о правах женщин, прочитал вслух технические инструкции в телесуфлере. "Примечательно, что процент женщин, которые регистрируются для голосования и голосуют, всегда выше, чем процент мужчин, которые делают это — конец цитаты, повторите предложение", — сказал президент США.
Следующий ляп произошел во время визита Байдена в Саудовскую Аравию в середине июля, когда вместо рукопожатия в знак приветствия президент США и наследный принц Мухаммед бин Салман произвели удары кулак о кулак, что впоследствии было названо "позорным".
В конце сентября американский президент во время пресс-конференции по вопросам питания и здоровья позвал конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что та в августе погибла в автокатастрофе.
В конце октября после выступления в Питтсбурге в поддержку кандидата в сенаторы от Демократической партии Байден, "похоже, запутался, пытаясь покинуть сцену", пишет издание.
В том же месяце глава государства допустил оговорку, назвав вице-президента США Камалу Харрис "великим президентом". При этом это не первый случай, когда Байден оговаривается подобным образом.
В конце октября Байден перепутал число штатов в составе США, посчитав, что их 54, а не 50, как есть на самом деле.
Последний из представленных изданием ляпов Байдена – это ноябрьская оговорка во время саммита АСЕАН, когда американский президент сделал "грубую ошибку", "поблагодарив" за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где и проходила встреча.
Байден, которому в этом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Вчера, 20:27
Трамп назвал Байдена умственно отсталым
 
В миреДжо БайденКамала ХаррисСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала