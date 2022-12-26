https://ria.ru/20221226/azarov-1841318370.html

Губернатор Азаров поддержал самарских бойцов на передовой в зоне СВО

Губернатор Азаров поддержал самарских бойцов на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 26.12.2022

Губернатор Азаров поддержал самарских бойцов на передовой в зоне СВО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в расположение частей 2-й Гвардейской краснознаменной общевойсковой Армии в зоне СВО, чтобы поддержать... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:22

2022-12-26T11:22

2022-12-26T11:22

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 26 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в расположение частей 2-й Гвардейской краснознаменной общевойсковой Армии в зоне СВО, чтобы поддержать бойцов и передать дополнительную технику, сообщает пресс-служба областного правительства."Очень важно, парни, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, знали, что мы вместе. Это главное, почему я сегодня здесь. Чтобы передать, что абсолютное большинство граждан страны, наших земляков – вместе с вами своими помыслами, помогают армии в тылу выполнять боевые задачи, поддерживают морально, помогают вашим семьям", - рассказал Азаров в разговоре с защитниками Отчества.В расположение войск от Самарской области доставлена очередная партия специальных технических средств: беспилотники и средства борьбы с БПЛА противника, радиостанции, ноутбуки, планшеты и иная техника. Для улучшения бытовых условий привезены генераторы, печки и термосы, продукты питания. Кроме того, бойцам передан запас термобелья, носков и другой одежды, которая в условиях военного времени быстро приходит в негодность."Мне важно дополнительно узнать, что еще нужно: во-первых - по амуниции, во-вторых - по семьям, если там какая-то помощь нужна", - подчеркнул губернатор.Как сообщает пресс-служба, командующий второй Гвардейской краснознаменной общевойсковой Армией Андрей Колотовкин выразил благодарность администрации, всем жителям Самарской области за поддержку военнослужащих.Бойцы показали губернатору, где живут и в каких условиях несут службу. Чтобы приближение Нового года чувствовалось и здесь, из области привезли новогодние елочки и гирлянды. Для бойцов организовали и два мини концерта. Совсем недавно на передовую был доставлен ценный груз – письма от родных и близких бойцов, а также открытки и рисунки самарских школьников. Защитники Отечества передали вместе с губернатором ответный привет - письма для своих семей в Самарской области, а также тем ребятам, которые своими теплыми пожеланиями поддерживают боевой дух наших земляков. "Обязательно доставлю, сомнений нет. Забираю и постараюсь, чтобы это все в кратчайшие сроки было доставлено!", - заверил Азаров.

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров