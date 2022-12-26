https://ria.ru/20221226/avtomobili-1841314639.html
Мишустин призвал наладить собственное производство электромобилей
Мишустин призвал наладить собственное производство электромобилей - РИА Новости, 26.12.2022
Мишустин призвал наладить собственное производство электромобилей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нужно не только насытить российский рынок автомобилями в условиях, когда многие корпорации ушли из страны, но РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:13
2022-12-26T11:13
2022-12-26T11:13
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
авто
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нужно не только насытить российский рынок автомобилями в условиях, когда многие корпорации ушли из страны, но и наладить собственное производство электромобилей и инфраструктуры для них, включая зарядные станции. Он отметил, что развитие металлургии - важное направление, так как необходимо для изменений многих смежных отраслей, включая автомобильную промышленность. На это нацелена стратегия, рассчитанная до 2035 года. "Нам нужно будет не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой от самых простых деталей до сложных элементов. И в рамках такой работы необходимо, конечно, развивать и новые перспективные направления. Например, производить не только электромобили, но и создавать инфраструктуру зарядных станций для них, расширить использование газомоторного топлива, водорода ", - сказал премьер-министр на заседании правительства.
https://ria.ru/20221224/gosposhlina-1841003367.html
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экономика, технологии, михаил мишустин, россия, авто
Экономика, Технологии, Михаил Мишустин, Россия, Авто
Мишустин призвал наладить собственное производство электромобилей
Мишустин призвал насытить рынок автомобилями, производить электромобили и зарядные станции
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нужно не только насытить российский рынок автомобилями в условиях, когда многие корпорации ушли из страны, но и наладить собственное производство электромобилей и инфраструктуры для них, включая зарядные станции.
Он отметил, что развитие металлургии - важное направление, так как необходимо для изменений многих смежных отраслей, включая автомобильную промышленность. На это нацелена стратегия, рассчитанная до 2035 года.
"Нам нужно будет не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой от самых простых деталей до сложных элементов. И в рамках такой работы необходимо, конечно, развивать и новые перспективные направления. Например, производить не только электромобили, но и создавать инфраструктуру зарядных станций для них, расширить использование газомоторного топлива, водорода ", - сказал премьер-министр на заседании правительства.