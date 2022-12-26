Рейтинг@Mail.ru
Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/artemovsk-1841275198.html
Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии - РИА Новости, 26.12.2022
Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
Гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах привозят украинской армии оружие, боеприпасы, средства связи и... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:10
2022-12-26T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
артемовск
киев
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_0:0:2318:1304_1920x0_80_0_0_16f89b1668a501fe831be74e1e1f5451.jpg
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах привозят украинской армии оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. "В населенный пункт Артемовск отмечено прибытие трех гражданских автомобилей (два джипа и грузовик) с иностранными номерными знаками и нанесенными на них логотипами одной известной международной гуманитарной организации", - сказал Марочко. По его данным, груз был предназначен для украинских военных. "В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами", - отметил собеседник агентства. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221225/naemniki-1841203762.html
артемовск
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_119:0:1964:1383_1920x0_80_0_0_7180644be1f25463dcaf0e8240ede23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей марочко, артемовск, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Артемовск, Киев, Луганская Народная Республика
08:10 26.12.2022 (обновлено: 08:54 26.12.2022)
 
Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ привозят оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах привозят украинской армии оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
"В населенный пункт Артемовск отмечено прибытие трех гражданских автомобилей (два джипа и грузовик) с иностранными номерными знаками и нанесенными на них логотипами одной известной международной гуманитарной организации", - сказал Марочко.
По его данным, груз был предназначен для украинских военных.
"В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами", - отметил собеседник агентства.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.
Военнослужащий Минобороны России - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 13:26Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоАртемовскКиевЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала