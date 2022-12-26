https://ria.ru/20221226/artemovsk-1841275198.html

Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии - РИА Новости, 26.12.2022

Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

Гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах привозят украинской армии оружие, боеприпасы, средства связи и... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:10

2022-12-26T08:10

2022-12-26T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

артемовск

киев

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах привозят украинской армии оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. "В населенный пункт Артемовск отмечено прибытие трех гражданских автомобилей (два джипа и грузовик) с иностранными номерными знаками и нанесенными на них логотипами одной известной международной гуманитарной организации", - сказал Марочко. По его данным, груз был предназначен для украинских военных. "В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами", - отметил собеседник агентства. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20221225/naemniki-1841203762.html

артемовск

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, андрей марочко, артемовск, киев, луганская народная республика