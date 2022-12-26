https://ria.ru/20221226/artemovsk-1841275198.html
Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии - РИА Новости, 26.12.2022
Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
Гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах привозят украинской армии оружие, боеприпасы, средства связи и... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:10
2022-12-26T08:10
2022-12-26T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
артемовск
киев
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах привозят украинской армии оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. "В населенный пункт Артемовск отмечено прибытие трех гражданских автомобилей (два джипа и грузовик) с иностранными номерными знаками и нанесенными на них логотипами одной известной международной гуманитарной организации", - сказал Марочко. По его данным, груз был предназначен для украинских военных. "В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами", - отметил собеседник агентства. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221225/naemniki-1841203762.html
артемовск
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, артемовск, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Артемовск, Киев, Луганская Народная Республика
08:10 26.12.2022 (обновлено: 08:54 26.12.2022)
Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ привозят оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах привозят украинской армии оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
"В населенный пункт Артемовск отмечено прибытие трех гражданских автомобилей (два джипа и грузовик) с иностранными номерными знаками и нанесенными на них логотипами одной известной международной гуманитарной организации", - сказал Марочко.
По его данным, груз был предназначен для украинских военных.
"В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами", - отметил собеседник агентства.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР
к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.