https://ria.ru/20221226/armeniya-1841415414.html

Армянский министр призвал сделать все, чтобы россияне не уезжали из страны

Армянский министр призвал сделать все, чтобы россияне не уезжали из страны - РИА Новости, 26.12.2022

Армянский министр призвал сделать все, чтобы россияне не уезжали из страны

Армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше, заявил в понедельник армянский РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:46

2022-12-26T14:46

2022-12-26T20:56

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ЕРЕВАН, 26 дек — РИА Новости. Армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше, заявил в понедельник армянский министр экономики Ваан Керобян. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшие Россию граждане не только работают в российских компаниях на "удаленке", но и пользуются всеми льготами в соответствии с российским законодательством. Спикер Госдумы предложил отменить преференции и ввести для них повышенную ставку налогообложения. По его словам, власти работают над внесением соответствующих изменений в законодательство. Министр экономики Армении в понедельник на заседании парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции отметил, что в министерстве "уже работают над тем, чтобы решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан РФ, работающих в Армении". "Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше", — цитирует слова Керобяна Sputnik Армения. В свою очередь, депутат от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян предложил парламенту Армении также отреагировать на это заявление и написать письмо российским коллегам. Он отметил, что российские специалисты положительно повлияли на ситуацию в ИТ-сфере Армении, поэтому необходимо сделать все для сохранения этого эффекта.

https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

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Кирилл Волков

армения, россия, политика