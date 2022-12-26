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Армянский министр призвал сделать все, чтобы россияне не уезжали из страны - РИА Новости, 26.12.2022
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Армянский министр призвал сделать все, чтобы россияне не уезжали из страны
Армянский министр призвал сделать все, чтобы россияне не уезжали из страны - РИА Новости, 26.12.2022
Армянский министр призвал сделать все, чтобы россияне не уезжали из страны
Армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше, заявил в понедельник армянский РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:46
2022-12-26T20:56
армения
россия
политика
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ЕРЕВАН, 26 дек — РИА Новости. Армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше, заявил в понедельник армянский министр экономики Ваан Керобян. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшие Россию граждане не только работают в российских компаниях на "удаленке", но и пользуются всеми льготами в соответствии с российским законодательством. Спикер Госдумы предложил отменить преференции и ввести для них повышенную ставку налогообложения. По его словам, власти работают над внесением соответствующих изменений в законодательство. Министр экономики Армении в понедельник на заседании парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции отметил, что в министерстве "уже работают над тем, чтобы решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан РФ, работающих в Армении". "Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше", — цитирует слова Керобяна Sputnik Армения. В свою очередь, депутат от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян предложил парламенту Армении также отреагировать на это заявление и написать письмо российским коллегам. Он отметил, что российские специалисты положительно повлияли на ситуацию в ИТ-сфере Армении, поэтому необходимо сделать все для сохранения этого эффекта.
https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html
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армения, россия, политика
Армения, Россия, Политика
14:46 26.12.2022 (обновлено: 20:56 26.12.2022)
 
Армянский министр призвал сделать все, чтобы россияне не уезжали из страны

Минэкономики Армении призвало сделать все, чтобы переехавшие россияне долго не уезжали

© Pixabay / David MarkВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Pixabay / David Mark
Вид на Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 дек — РИА Новости. Армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше, заявил в понедельник армянский министр экономики Ваан Керобян.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшие Россию граждане не только работают в российских компаниях на "удаленке", но и пользуются всеми льготами в соответствии с российским законодательством. Спикер Госдумы предложил отменить преференции и ввести для них повышенную ставку налогообложения. По его словам, власти работают над внесением соответствующих изменений в законодательство.
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Министр экономики Армении в понедельник на заседании парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции отметил, что в министерстве "уже работают над тем, чтобы решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан РФ, работающих в Армении".
"Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше", — цитирует слова Керобяна Sputnik Армения.
В свою очередь, депутат от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян предложил парламенту Армении также отреагировать на это заявление и написать письмо российским коллегам. Он отметил, что российские специалисты положительно повлияли на ситуацию в ИТ-сфере Армении, поэтому необходимо сделать все для сохранения этого эффекта.
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