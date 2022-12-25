https://ria.ru/20221225/zelenskiy-1841231313.html

Во Франции сообщили Зеленскому "неприятную" новость о России

Во Франции сообщили Зеленскому "неприятную" новость о России - РИА Новости, 25.12.2022

Во Франции сообщили Зеленскому "неприятную" новость о России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравится новость о том, что львиная доля жителей Франции выступает за мирные переговоры с Россией. Об этом заявил... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T17:50

2022-12-25T17:50

2022-12-25T17:50

политика

франция

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравится новость о том, что львиная доля жителей Франции выступает за мирные переговоры с Россией. Об этом заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Он привел в Twitter результаты соцопроса компании Ifop, согласно которому 70 процентов граждан Пятой республики выступают за решение конфликта на Украине дипломатическим путем."Семьдесят процентов французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты", — написал политик.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221225/iran-1841221858.html

https://ria.ru/20221225/vsu-1841217314.html

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политика, франция, россия, украина, владимир зеленский