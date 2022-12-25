https://ria.ru/20221225/zelenskiy-1841231313.html
Во Франции сообщили Зеленскому "неприятную" новость о России
Во Франции сообщили Зеленскому "неприятную" новость о России - РИА Новости, 25.12.2022
Во Франции сообщили Зеленскому "неприятную" новость о России
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравится новость о том, что львиная доля жителей Франции выступает за мирные переговоры с Россией. Об этом заявил... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T17:50
2022-12-25T17:50
2022-12-25T17:50
политика
франция
россия
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:147:3056:1867_1920x0_80_0_0_7ba5a9db4a37fdab5436e048fa45d9f9.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравится новость о том, что львиная доля жителей Франции выступает за мирные переговоры с Россией. Об этом заявил бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Он привел в Twitter результаты соцопроса компании Ifop, согласно которому 70 процентов граждан Пятой республики выступают за решение конфликта на Украине дипломатическим путем."Семьдесят процентов французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты", — написал политик.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221225/iran-1841221858.html
https://ria.ru/20221225/vsu-1841217314.html
франция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_37bedb0a2fd35ef8fbc753a6d38cdfef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, франция, россия, украина, владимир зеленский
Политика, Франция, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Во Франции сообщили Зеленскому "неприятную" новость о России
Политик Филиппо: настроения французов в отношении России приведут в ярость Зеленского