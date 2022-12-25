https://ria.ru/20221225/zelenskiy-1841170770.html
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского - РИА Новости, 25.12.2022
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали рождественское видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик заявил, что "мы... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:08
2022-12-25T09:08
2022-12-25T10:57
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали рождественское видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик заявил, что "мы не ждем чуда, поскольку творим его сами".Пользователи портала предположили, что Зеленский на самом деле не верит своим словам, а также указали на то, что без помощи Запада сама Украина ничего не может сделать."Между тем он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев и россиян, прежде чем оно свершится", — посетовал Thomas Frankfurt."Ого, теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?" — пожаловался Ingeborg G."Теперь он считает себя божеством", — отметил Anders A."И это чудо будет проспонсировано сторонним финансированием! Удивительно!" — сыронизировал ALTAN K.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, россия
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия
09:08 25.12.2022 (обновлено: 10:57 25.12.2022)
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Читатели Die Welt обрушились на Зеленского после его рождественского поздравления
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Die Welt
раскритиковали рождественское видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик заявил, что "мы не ждем чуда, поскольку творим его сами".
Пользователи портала предположили, что Зеленский на самом деле не верит своим словам, а также указали на то, что без помощи Запада сама Украина ничего не может сделать.
"Между тем он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев и россиян, прежде чем оно свершится", — посетовал Thomas Frankfurt.
"Ого, теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?" — пожаловался Ingeborg G.
"Психушка тоже полна людьми, ожидающих чуда", — пошутил Peter Kment.
"Теперь он считает себя божеством", — отметил Anders A.
"Но пока что Украина сама ничего не сотворила. Все было сделано лишь только благодаря поддержке Запада", — прокомментировал Alexander S.
"И это чудо будет проспонсировано сторонним финансированием! Удивительно!" — сыронизировал ALTAN K.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин
назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.