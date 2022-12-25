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Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского - РИА Новости, 25.12.2022
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Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского - РИА Новости, 25.12.2022
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали рождественское видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик заявил, что "мы... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:08
2022-12-25T10:57
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали рождественское видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик заявил, что "мы не ждем чуда, поскольку творим его сами".Пользователи портала предположили, что Зеленский на самом деле не верит своим словам, а также указали на то, что без помощи Запада сама Украина ничего не может сделать."Между тем он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев и россиян, прежде чем оно свершится", — посетовал Thomas Frankfurt."Ого, теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?" — пожаловался Ingeborg G."Теперь он считает себя божеством", — отметил Anders A."И это чудо будет проспонсировано сторонним финансированием! Удивительно!" — сыронизировал ALTAN K.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, россия
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия
09:08 25.12.2022 (обновлено: 10:57 25.12.2022)
 
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского

Читатели Die Welt обрушились на Зеленского после его рождественского поздравления

© Офис президенты УкраиныКадр из рождественского видеопоздравления президента Украины Владимира Зеленского
Кадр из рождественского видеопоздравления президента Украины Владимира Зеленского
© Офис президенты Украины
Кадр из рождественского видеопоздравления президента Украины Владимира Зеленского
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали рождественское видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик заявил, что "мы не ждем чуда, поскольку творим его сами".
Пользователи портала предположили, что Зеленский на самом деле не верит своим словам, а также указали на то, что без помощи Запада сама Украина ничего не может сделать.
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"Между тем он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев и россиян, прежде чем оно свершится", — посетовал Thomas Frankfurt.
"Ого, теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?" — пожаловался Ingeborg G.

"Психушка тоже полна людьми, ожидающих чуда", — пошутил Peter Kment.

"Теперь он считает себя божеством", — отметил Anders A.

"Но пока что Украина сама ничего не сотворила. Все было сделано лишь только благодаря поддержке Запада", — прокомментировал Alexander S.

"И это чудо будет проспонсировано сторонним финансированием! Удивительно!" — сыронизировал ALTAN K.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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