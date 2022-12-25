https://ria.ru/20221225/zelenskiy-1841170770.html

Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского

Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского - РИА Новости, 25.12.2022

Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали рождественское видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик заявил, что "мы... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:08

2022-12-25T09:08

2022-12-25T10:57

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали рождественское видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик заявил, что "мы не ждем чуда, поскольку творим его сами".Пользователи портала предположили, что Зеленский на самом деле не верит своим словам, а также указали на то, что без помощи Запада сама Украина ничего не может сделать."Между тем он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев и россиян, прежде чем оно свершится", — посетовал Thomas Frankfurt."Ого, теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?" — пожаловался Ingeborg G."Теперь он считает себя божеством", — отметил Anders A."И это чудо будет проспонсировано сторонним финансированием! Удивительно!" — сыронизировал ALTAN K.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841125622.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, россия