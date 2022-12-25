Медведев задался вопросом о готовности Запада к развязыванию ядерной войны
Медведев: основы госполитики России по ядерному сдерживанию останавливают Запад от войны
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единственное, что сегодня останавливает врагов России от развязывания полноценной войны - это понимание, что Москва будет руководствоваться основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания и в случае угрозы действовать по ним, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В своей статье в "Российской газете" он написал, что Запад "изо всех сил поддерживает безумный киевский режим", и задался вопросом, готов ли он "руками Киева развязать против нас полноценную войну, в том числе и ядерную".
"Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, - это понимание, что Россия будет руководствоваться основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним", - считает Медведев.
"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было - ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание", - добавил он. Поэтому, по мнению Медведева, "западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса - с другой".