https://ria.ru/20221225/voyna-1841258921.html

Медведев задался вопросом о готовности Запада к развязыванию ядерной войны

Медведев задался вопросом о готовности Запада к развязыванию ядерной войны - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев задался вопросом о готовности Запада к развязыванию ядерной войны

Единственное, что сегодня останавливает врагов России от развязывания полноценной войны - это понимание, что Москва будет руководствоваться основами... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:27

2022-12-25T23:27

2022-12-25T23:27

дмитрий медведев

россия

в мире

украина

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единственное, что сегодня останавливает врагов России от развязывания полноценной войны - это понимание, что Москва будет руководствоваться основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания и в случае угрозы действовать по ним, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В своей статье в "Российской газете" он написал, что Запад "изо всех сил поддерживает безумный киевский режим", и задался вопросом, готов ли он "руками Киева развязать против нас полноценную войну, в том числе и ядерную". "Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было - ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание", - добавил он. Поэтому, по мнению Медведева, "западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса - с другой".

https://ria.ru/20221220/ssha-1839985775.html

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дмитрий медведев, россия, в мире, украина