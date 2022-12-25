https://ria.ru/20221225/voennye-1841202612.html

ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении

ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 25.12.2022

ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении

На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:18

2022-12-25T13:18

2022-12-25T13:27

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221225/oborona-1841173887.html

харьковская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины