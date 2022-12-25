https://ria.ru/20221225/voennye-1841202612.html
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 25.12.2022
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:18
2022-12-25T13:18
2022-12-25T13:27
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 30 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221225/oborona-1841173887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы Украины
13:18 25.12.2022 (обновлено: 13:27 25.12.2022)
ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении