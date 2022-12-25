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Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер
Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер - РИА Новости, 25.12.2022
Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер
Водитель иномарки, пострадавший в аварии на шоссе Энтузиастов в столице, скончался, сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T17:49
2022-12-25T17:49
2022-12-25T17:49
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Водитель иномарки, пострадавший в аварии на шоссе Энтузиастов в столице, скончался, сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы. Ранее сообщалось, что около 10.00 в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве пострадали два человека. "Водитель легкового автомобиля скончался. Пассажир находится в тяжелом состоянии. Мужчина управлял автомобилем марки Hyundai Solaris", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер
Умер водитель иномарки, столкнувшейся с фурой на востоке Москвы