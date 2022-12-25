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Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер - РИА Новости, 25.12.2022
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Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер
Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер - РИА Новости, 25.12.2022
Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер
Водитель иномарки, пострадавший в аварии на шоссе Энтузиастов в столице, скончался, сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T17:49
2022-12-25T17:49
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Водитель иномарки, пострадавший в аварии на шоссе Энтузиастов в столице, скончался, сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы. Ранее сообщалось, что около 10.00 в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве пострадали два человека. "Водитель легкового автомобиля скончался. Пассажир находится в тяжелом состоянии. Мужчина управлял автомобилем марки Hyundai Solaris", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
17:49 25.12.2022
 
Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер

Умер водитель иномарки, столкнувшейся с фурой на востоке Москвы

© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры г. МосквыДТП с участем грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве
ДТП с участем грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
ДТП с участем грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Водитель иномарки, пострадавший в аварии на шоссе Энтузиастов в столице, скончался, сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы.
Ранее сообщалось, что около 10.00 в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве пострадали два человека.
"Водитель легкового автомобиля скончался. Пассажир находится в тяжелом состоянии. Мужчина управлял автомобилем марки Hyundai Solaris", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
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