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Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер

Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер - РИА Новости, 25.12.2022

Один из пострадавших в ДТП на востоке Москвы умер

Водитель иномарки, пострадавший в аварии на шоссе Энтузиастов в столице, скончался, сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T17:49

2022-12-25T17:49

2022-12-25T17:49

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Водитель иномарки, пострадавший в аварии на шоссе Энтузиастов в столице, скончался, сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы. Ранее сообщалось, что около 10.00 в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве пострадали два человека. "Водитель легкового автомобиля скончался. Пассажир находится в тяжелом состоянии. Мужчина управлял автомобилем марки Hyundai Solaris", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва