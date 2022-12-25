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В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии - РИА Новости, 25.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221225/turindustriya-1841214922.html
В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии
В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии - РИА Новости, 25.12.2022
В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии
Глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес в России как одно из направлений событийного туризма - по словам... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:20
2022-12-25T15:20
туризм
экономика
сангаджи тарбаев
госдума рф
россия
сочи
красная поляна
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес в России как одно из направлений событийного туризма - по словам депутата, при подобном подходе последний "будет проще продвигать и развивать". Встреча, в которой участвуют эксперты, топ-менеджеры казино и представители власти, проходит на территории "Казино "Сочи" в Красной Поляне. На конференции обсуждают, в частности, вопросы легализации покерных турниров и работы игорных заведений. Тарбаев также обратил внимание, что игорный бизнес в России не может существовать вне туризма. При этом, добавил парламентарий, казино могут быть частью индустрии развлечений, "но не самой главной". По его словам, которые он произнес в беседе с РИА Новости, игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма "тянет за собой другие направления - форумы, концерты и так далее". Ранее председатель Ассоциации игорных зон России Дмитрий Анфиногенов заявил РИА Новости, что неигровые доходы казино в будущем могут составить более половины их выручки.
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экономика, сангаджи тарбаев, госдума рф, россия, сочи, красная поляна
Туризм, Экономика, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ, Россия, Сочи, Красная Поляна
15:20 25.12.2022
 
В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии

Депутат Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкИгровой стол в казино "Оракул", расположенном в игорной зоне "Азов-Сити"
Игровой стол в казино Оракул, расположенном в игорной зоне Азов-Сити - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Игровой стол в казино "Оракул", расположенном в игорной зоне "Азов-Сити" . Архивное фото
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес в России как одно из направлений событийного туризма - по словам депутата, при подобном подходе последний "будет проще продвигать и развивать".
"Если мы будем воспринимать игорный бизнес как направление событийного туризма, его будет проще продвигать и развивать", - сказал Тарбаев журналистам на полях конференции в Сочи, организованной Ассоциацией игорных зон России и посвященной развитию казино в рамках национальной туротрасли.
Встреча, в которой участвуют эксперты, топ-менеджеры казино и представители власти, проходит на территории "Казино "Сочи" в Красной Поляне. На конференции обсуждают, в частности, вопросы легализации покерных турниров и работы игорных заведений.
Тарбаев также обратил внимание, что игорный бизнес в России не может существовать вне туризма. При этом, добавил парламентарий, казино могут быть частью индустрии развлечений, "но не самой главной". По его словам, которые он произнес в беседе с РИА Новости, игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма "тянет за собой другие направления - форумы, концерты и так далее".
Ранее председатель Ассоциации игорных зон России Дмитрий Анфиногенов заявил РИА Новости, что неигровые доходы казино в будущем могут составить более половины их выручки.
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