В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии
Депутат Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкИгровой стол в казино "Оракул", расположенном в игорной зоне "Азов-Сити"
Игровой стол в казино "Оракул", расположенном в игорной зоне "Азов-Сити" . Архивное фото
СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес в России как одно из направлений событийного туризма - по словам депутата, при подобном подходе последний "будет проще продвигать и развивать".
"Если мы будем воспринимать игорный бизнес как направление событийного туризма, его будет проще продвигать и развивать", - сказал Тарбаев журналистам на полях конференции в Сочи, организованной Ассоциацией игорных зон России и посвященной развитию казино в рамках национальной туротрасли.
Встреча, в которой участвуют эксперты, топ-менеджеры казино и представители власти, проходит на территории "Казино "Сочи" в Красной Поляне. На конференции обсуждают, в частности, вопросы легализации покерных турниров и работы игорных заведений.
Тарбаев также обратил внимание, что игорный бизнес в России не может существовать вне туризма. При этом, добавил парламентарий, казино могут быть частью индустрии развлечений, "но не самой главной". По его словам, которые он произнес в беседе с РИА Новости, игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма "тянет за собой другие направления - форумы, концерты и так далее".
Ранее председатель Ассоциации игорных зон России Дмитрий Анфиногенов заявил РИА Новости, что неигровые доходы казино в будущем могут составить более половины их выручки.