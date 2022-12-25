https://ria.ru/20221225/turindustriya-1841214922.html

В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии

В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии - РИА Новости, 25.12.2022

В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии

Глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес в России как одно из направлений событийного туризма - по словам... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T15:20

2022-12-25T15:20

2022-12-25T15:20

туризм

экономика

сангаджи тарбаев

госдума рф

россия

сочи

красная поляна

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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес в России как одно из направлений событийного туризма - по словам депутата, при подобном подходе последний "будет проще продвигать и развивать". Встреча, в которой участвуют эксперты, топ-менеджеры казино и представители власти, проходит на территории "Казино "Сочи" в Красной Поляне. На конференции обсуждают, в частности, вопросы легализации покерных турниров и работы игорных заведений. Тарбаев также обратил внимание, что игорный бизнес в России не может существовать вне туризма. При этом, добавил парламентарий, казино могут быть частью индустрии развлечений, "но не самой главной". По его словам, которые он произнес в беседе с РИА Новости, игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма "тянет за собой другие направления - форумы, концерты и так далее". Ранее председатель Ассоциации игорных зон России Дмитрий Анфиногенов заявил РИА Новости, что неигровые доходы казино в будущем могут составить более половины их выручки.

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россия

сочи

красная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сангаджи тарбаев, госдума рф, россия, сочи, красная поляна