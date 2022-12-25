https://ria.ru/20221225/sukkhotkhai-1841251949.html

Число погибших в катастрофе корвета ВМС Таиланда "Сукхотхаи" выросло до 18

Число погибших в катастрофе корвета ВМС Таиланда "Сукхотхаи" выросло до 18 - РИА Новости, 25.12.2022

Число погибших в катастрофе корвета ВМС Таиланда "Сукхотхаи" выросло до 18

Количество тел погибших, найденных в ходе поисково-спасательной операции после гибели 18 декабря корвета военно-морских сил (ВМС) Таиланда "Сукхотхаи", выросло... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T21:49

2022-12-25T21:49

2022-12-25T21:49

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БАНГКОК, 25 дек – РИА Новости. Количество тел погибших, найденных в ходе поисково-спасательной операции после гибели 18 декабря корвета военно-морских сил (ВМС) Таиланда "Сукхотхаи", выросло до 18, 11 человек пока считаются пропавшими, заявил журналистам представитель командования ВМС на брифинге в воскресенье вечером. Ранее сообщалось о 6 подтвержденных погибших. Поисково-спасательная операция в районе гибели корабля продолжается уже неделю. "На настоящий момент количество доставленных на берег тел составляет 18, из них 7 идентифицировано, 11 проходит идентификацию или будет проходить идентификацию в ближайшие два – три дня. Еще 11 человек пока считаются пропавшими", - заявил журналистам вице-адмирал Пхичай Лочусакун, командующий Первым округом ВМС Таиланда. Он отметил, что в последние дни спасатели ВМС и волонтеры обнаруживали тела погибших все ближе к берегу. В понедельник поиски будут сосредоточены на полосе моря вдоль береговой линии и на берегу, тем более, что погодные условия снова ухудшаются, и не будут способствовать успешным поисковым мероприятиям в открытом море, сказал командующий Первого округа ВМС. На вечер воскресенья 76 моряков из 105, находившихся на корвете "Сукхотхаи" в момент гибели, спасены. Спасателями найдены 18 тел погибших, 11 из числа которых находятся на идентификации в Институте судебно-медицинской экспертизы или будут доставлены туда в ближайшее время. Пропавшими на настоящий момент считаются 11 человек. Поисково-спасательная операция продолжается силами ВМС, полиции и добровольцев. Корвет "Сукхотхаи" затонул 18 декабря между 23.30 и 00.00 часами по местному времени в сильный шторм через несколько часов после попадания воды в электросистемы корабля при крене на борт и короткого замыкания, в результате которого прекратили работать все основные агрегаты, включая двигатели и насосы для откачки воды. Командование ВМС Таиланда объявило, что поисково-спасательная операция будет проводиться до тех пор, пока не будет полной ясности по каждому моряку, пропавшему во время катастрофы. Также командование пообещало провести тщательное расследование гибели корвета. Корвет был построен на судоверфи Tacoma в штате Вашингтон, США, в середине 1980-х годов и был принят на вооружение ВМС Таиланда в феврале 1987 года. Корабль предназначался для патрулирования, в том числе одиночного, а также для противолодочной борьбы и противовоздушной обороны в составе групп кораблей. "Сукхотхаи" должен был быть снят с вооружения в начале 2027 года, по истечении 40-летнего срока службы кораблей этого класса, принятого в таиландских ВМС.

https://ria.ru/20221220/tailand-1840000644.html

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таиланд, в мире, происшествия