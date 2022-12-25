https://ria.ru/20221225/spetsoperatsiya-1841255914.html

Спецоперация, 25 декабря: Россия не подходит к опасной черте из-за Украины

Спецоперация, 25 декабря: Россия не подходит к опасной черте из-за Украины - РИА Новости, 25.12.2022

Спецоперация, 25 декабря: Россия не подходит к опасной черте из-за Украины

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, не подходит ли страна к опасной черте из-за Украины, заявил, что не считает её такой уж опасной. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T22:47

2022-12-25T22:47

2022-12-25T23:02

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий рогозин

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донецк

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, не подходит ли страна к опасной черте из-за Украины, заявил, что не считает её такой уж опасной. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине. Российский Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Ход операцииПрезидент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, не подходим ли мы к опасной черте в связи с ситуацией на Украине, заявил, что не считает ее такой уж и опасной, а Россия действует в интересах граждан. "Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", журналист опубликовал материалы в своем телеграм-канале. Путин также заявил, что Россия не могла вести себя так же цинично, как Запад, в ситуации на Украине, у страны другая философия. Российские вооруженные силы в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 80 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. Также в ведомстве сообщили, что российские войска в районе Артемовска (ДНР) поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников. Как также рассказали в МО, российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Медик Западного военного округа рассказал РИА Новости, что за три месяца в зоне проведения спецоперации помог более 250 военнослужащим, он оказывал помощь и своим, и украинским военным, которых доставляли в санчасть – потому что "наши бойцы раненых не бросают". Медик с позывным "Каспер" рассказал и о случае, когда сам получил ранение, оказывая помощь бойцу. "Мы были в Куземовке, был тяжелораненый… И меня накрыло миной. Спас меня буквально мой пистолет ПМ - осколок ударил туда", - рассказал он агентству, продемонстрировав этот осколок. По его словам, в тот раз он получил повреждения ребер и был контужен. Раненный во время обстрела гостиницы в Донецке экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пострадали также сотрудники отеля, всем будет оказана помощь, большинство пострадавших доставили в Ростов-на-Дону, чтобы снизить нагрузку на донецкие госпитали. При этом, как сообщил помощник Рогозина, осколок из позвоночника экс-главы "Роскосмоса" планируют извлечь в понедельник. Международная обстановкаПрезидент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад лишь активизировал провокации и не пытался быть посредником в кризисе на Украине. Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, России есть что им предложить, но все будет зависеть от желания партнеров, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News.

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