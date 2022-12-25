https://ria.ru/20221225/shkola-1841202963.html
Гладков заявил о первой в России построенной по ГЧП белгородской школе
Гладков заявил о первой в России построенной по ГЧП белгородской школе - РИА Новости, 25.12.2022
Гладков заявил о первой в России построенной по ГЧП белгородской школе
Белгородская область первой в РФ завершила строительство школы на 100 мест в микрорайоне "Восточный-1" в рамках концессионных соглашений 2022 года, сообщил... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:22
2022-12-25T13:22
2022-12-25T13:22
белгородская область
вячеслав гладков
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 25 дек – РИА Новости. Белгородская область первой в РФ завершила строительство школы на 100 мест в микрорайоне "Восточный-1" в рамках концессионных соглашений 2022 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях. "Вводим в эксплуатацию в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и структуры ВЭБ - "ПроШкола" школу в микрорайоне "Восточный -1". На ближайшей неделе введем еще две школы. Таким образом, мы подтвердили своё лидерство - первыми подали заявку, первыми сдаем объекты", - сказал Гладков. По его словам, школы были построены в рекордно короткие сроки. Глава региона выразил надежду на то, что дети после того, как выйдут с дистанционного обучения увидят, насколько современными являются построенные школы. Как сообщили в правительстве Белгородской области, по государственно-частному партнерству возводят школы в микрорайоне "Новосадовый-41" и в Репном, а также в микрорайоне "Восточный-1" областного центра. Новая школа рассчитана на 100 мест, здание было возведено за рекордные 10 месяцев. Область уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного учреждения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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вячеслав гладков, россия, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Белгородская область
Гладков заявил о первой в России построенной по ГЧП белгородской школе
Губернатор Гладков заявил о первой в России построенной по ГЧП белгородской школе
БЕЛГОРОД, 25 дек – РИА Новости. Белгородская область первой в РФ завершила строительство школы на 100 мест в микрорайоне "Восточный-1" в рамках концессионных соглашений 2022 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.
"Вводим в эксплуатацию в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и структуры ВЭБ - "ПроШкола" школу в микрорайоне "Восточный -1". На ближайшей неделе введем еще две школы. Таким образом, мы подтвердили своё лидерство - первыми подали заявку, первыми сдаем объекты", - сказал Гладков.
По его словам, школы были построены в рекордно короткие сроки. Глава региона выразил надежду на то, что дети после того, как выйдут с дистанционного обучения увидят, насколько современными являются построенные школы.
Как сообщили в правительстве Белгородской области
, по государственно-частному партнерству возводят школы в микрорайоне "Новосадовый-41" и в Репном, а также в микрорайоне "Восточный-1" областного центра.
Новая школа рассчитана на 100 мест, здание было возведено за рекордные 10 месяцев. Область уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного учреждения.