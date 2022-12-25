https://ria.ru/20221225/samolet-1841175529.html

В Японии советский самолет назвали шедевральным

В Японии советский самолет назвали шедевральным - РИА Новости, 25.12.2022

В Японии советский самолет назвали шедевральным

Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал об особенностях советского транспортного самолета Ан-12. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:59

2022-12-25T09:59

2022-12-25T13:05

япония

ан-12

ссср

c-130 hercules

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757564403_0:300:3076:2030_1920x0_80_0_0_957efb7163f455cd9426e61b62fad0a8.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал об особенностях советского транспортного самолета Ан-12."Всего в СССР было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока", — отметил автор материала.Он назвал характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки на них превосходными, поскольку самолету достаточно всего 600 метров ВПП, а также отметил способность Ан-12 брать на борт сотню десантников в полном обмундировании.Отличительными особенностями самолета эксперт назвал надежность, способность работать в сложных климатических условиях и простоту обслуживания.Несмотря на схожесть советского Ан-12 с военно-транспортным самолетом Lockheed C-130 "Геркулес", Танэяма указал на различия у них в носовых частях — Ан-12 оснастили носовыми иллюминаторами для обеспечения хорошего обзора спереди и снизу, что характерно для советских самолетов.Хоть первый полет самолета и не был успешным, впоследствии Ан-12 получил изменения в конструкции и выпускался до 1972 года, а также использовался в войне в Афганистане, во время которой он получил прозвище "Черный тюльпан".Как утверждает эксперт, китайская армия приобрела Ан-12, обратив внимание на его выдающиеся технические характеристики, а впоследствии самолет производился в Китае по лицензии под названием Y-8.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221027/su-27-1827224720.html

https://ria.ru/20221211/kalashnikov-1837835833.html

япония

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, ан-12, ссср, c-130 hercules, в мире