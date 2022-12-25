Рейтинг@Mail.ru
В Японии советский самолет назвали шедевральным - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/samolet-1841175529.html
В Японии советский самолет назвали шедевральным
В Японии советский самолет назвали шедевральным - РИА Новости, 25.12.2022
В Японии советский самолет назвали шедевральным
Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал об особенностях советского транспортного самолета Ан-12. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:59
2022-12-25T13:05
япония
ан-12
ссср
c-130 hercules
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757564403_0:300:3076:2030_1920x0_80_0_0_957efb7163f455cd9426e61b62fad0a8.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал об особенностях советского транспортного самолета Ан-12."Всего в СССР было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока", — отметил автор материала.Он назвал характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки на них превосходными, поскольку самолету достаточно всего 600 метров ВПП, а также отметил способность Ан-12 брать на борт сотню десантников в полном обмундировании.Отличительными особенностями самолета эксперт назвал надежность, способность работать в сложных климатических условиях и простоту обслуживания.Несмотря на схожесть советского Ан-12 с военно-транспортным самолетом Lockheed C-130 "Геркулес", Танэяма указал на различия у них в носовых частях — Ан-12 оснастили носовыми иллюминаторами для обеспечения хорошего обзора спереди и снизу, что характерно для советских самолетов.Хоть первый полет самолета и не был успешным, впоследствии Ан-12 получил изменения в конструкции и выпускался до 1972 года, а также использовался в войне в Афганистане, во время которой он получил прозвище "Черный тюльпан".Как утверждает эксперт, китайская армия приобрела Ан-12, обратив внимание на его выдающиеся технические характеристики, а впоследствии самолет производился в Китае по лицензии под названием Y-8.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221027/su-27-1827224720.html
https://ria.ru/20221211/kalashnikov-1837835833.html
япония
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757564403_816:352:3076:2047_1920x0_80_0_0_466de1feac77f1d2332f4f16c50093e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, ан-12, ссср, c-130 hercules, в мире
Япония, Ан-12, СССР, C-130 Hercules, В мире
09:59 25.12.2022 (обновлено: 13:05 25.12.2022)
 
В Японии советский самолет назвали шедевральным

Traffic News: японский специалист Масао Танэяма признал советский Ан-12 шедевральным

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ан-12
Военно-транспортный самолет Ан-12 - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военно-транспортный самолет Ан-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал об особенностях советского транспортного самолета Ан-12.
"Всего в СССР было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока", — отметил автор материала.
Истребители Су-27 ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 15:43
В США с восторгом отозвались о российских Су-27
Он назвал характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки на них превосходными, поскольку самолету достаточно всего 600 метров ВПП, а также отметил способность Ан-12 брать на борт сотню десантников в полном обмундировании.
Отличительными особенностями самолета эксперт назвал надежность, способность работать в сложных климатических условиях и простоту обслуживания.
Несмотря на схожесть советского Ан-12 с военно-транспортным самолетом Lockheed C-130 "Геркулес", Танэяма указал на различия у них в носовых частях — Ан-12 оснастили носовыми иллюминаторами для обеспечения хорошего обзора спереди и снизу, что характерно для советских самолетов.
Хоть первый полет самолета и не был успешным, впоследствии Ан-12 получил изменения в конструкции и выпускался до 1972 года, а также использовался в войне в Афганистане, во время которой он получил прозвище "Черный тюльпан".
Как утверждает эксперт, китайская армия приобрела Ан-12, обратив внимание на его выдающиеся технические характеристики, а впоследствии самолет производился в Китае по лицензии под названием Y-8.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Калашников с автоматом АК-47 - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 10:04
В Китае назвали самое надежное российское "оружие массового поражения"
 
ЯпонияАн-12СССРC-130 HerculesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала