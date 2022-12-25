09:59 25.12.2022 (обновлено: 13:05 25.12.2022)
В Японии советский самолет назвали шедевральным
Traffic News: японский специалист Масао Танэяма признал советский Ан-12 шедевральным
Военно-транспортный самолет Ан-12. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал об особенностях советского транспортного самолета Ан-12.
"Всего в СССР было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока", — отметил автор материала.
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Он назвал характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки на них превосходными, поскольку самолету достаточно всего 600 метров ВПП, а также отметил способность Ан-12 брать на борт сотню десантников в полном обмундировании.
Отличительными особенностями самолета эксперт назвал надежность, способность работать в сложных климатических условиях и простоту обслуживания.
Несмотря на схожесть советского Ан-12 с военно-транспортным самолетом Lockheed C-130 "Геркулес", Танэяма указал на различия у них в носовых частях — Ан-12 оснастили носовыми иллюминаторами для обеспечения хорошего обзора спереди и снизу, что характерно для советских самолетов.
Хоть первый полет самолета и не был успешным, впоследствии Ан-12 получил изменения в конструкции и выпускался до 1972 года, а также использовался в войне в Афганистане, во время которой он получил прозвище "Черный тюльпан".
Как утверждает эксперт, китайская армия приобрела Ан-12, обратив внимание на его выдающиеся технические характеристики, а впоследствии самолет производился в Китае по лицензии под названием Y-8.
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