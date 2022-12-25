https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841170051.html

Католический епископ посоветовал праздновать Рождество два раза

Католический епископ посоветовал праздновать Рождество два раза - РИА Новости, 25.12.2022

Католический епископ посоветовал праздновать Рождество два раза

Католики в России состоят во множестве смешанных по религиозному признаку семей, поэтому пастыри поощряют то, чтобы Рождество праздновалось дважды, сказал в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:03

2022-12-25T09:03

2022-12-25T17:04

религия

россия

русская православная церковь

католическое рождество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833873213_0:58:3098:1801_1920x0_80_0_0_ee78dd83cfa23c7c3dde3950f1309d5a.jpg

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Католики в России состоят во множестве смешанных по религиозному признаку семей, поэтому пастыри поощряют то, чтобы Рождество праздновалось дважды, сказал в рождественском интервью РИА Новости вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. "Всегда лучше праздновать два раза, чем ни разу. У нас много смешанных – в конфессиональном смысле – семей. Поэтому, конечно, мы как пастыри всячески поощряем то, чтобы люди помнили друг о друге и разделяли радость праздников. Естественно, это касается прежде всего Пасхи и Рождества", – сказал епископ, отвечая на вопрос. Он отметил, что католики России получают поздравления не только от священноначалия и духовенства Русской православной церкви и гражданских властей, но и от многих людей разных вероисповеданий, и, в свою очередь, поздравляют их с основными праздниками. "Вспоминаю своих родных: наша семья тоже была смешанной, и мы праздновали Рождество дважды и поздравляли друг друга. Конечно, в "католические" даты праздник отмечается более скромно, ведь восточные христиане его ещё только ожидают его и держат пост. Зато в "православную" дату совместное празднование приумножает радость", – заключил Дубинин.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1840873590.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, русская православная церковь, католическое рождество