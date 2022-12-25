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Католический епископ посоветовал праздновать Рождество два раза - РИА Новости, 25.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841170051.html
Католический епископ посоветовал праздновать Рождество два раза
Католический епископ посоветовал праздновать Рождество два раза - РИА Новости, 25.12.2022
Католический епископ посоветовал праздновать Рождество два раза
Католики в России состоят во множестве смешанных по религиозному признаку семей, поэтому пастыри поощряют то, чтобы Рождество праздновалось дважды, сказал в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:03
2022-12-25T17:04
религия
россия
русская православная церковь
католическое рождество
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Католики в России состоят во множестве смешанных по религиозному признаку семей, поэтому пастыри поощряют то, чтобы Рождество праздновалось дважды, сказал в рождественском интервью РИА Новости вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. "Всегда лучше праздновать два раза, чем ни разу. У нас много смешанных – в конфессиональном смысле – семей. Поэтому, конечно, мы как пастыри всячески поощряем то, чтобы люди помнили друг о друге и разделяли радость праздников. Естественно, это касается прежде всего Пасхи и Рождества", – сказал епископ, отвечая на вопрос. Он отметил, что католики России получают поздравления не только от священноначалия и духовенства Русской православной церкви и гражданских властей, но и от многих людей разных вероисповеданий, и, в свою очередь, поздравляют их с основными праздниками. "Вспоминаю своих родных: наша семья тоже была смешанной, и мы праздновали Рождество дважды и поздравляли друг друга. Конечно, в "католические" даты праздник отмечается более скромно, ведь восточные христиане его ещё только ожидают его и держат пост. Зато в "православную" дату совместное празднование приумножает радость", – заключил Дубинин.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, русская православная церковь, католическое рождество
Религия, Россия, Русская православная церковь, Католическое Рождество
09:03 25.12.2022 (обновлено: 17:04 25.12.2022)
 
Католический епископ посоветовал праздновать Рождество два раза

Католический епископ Дубинин посоветовал праздновать Рождество два раза

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВерующие во время богослужения в честь начала католического рождественского поста (адвента)
Верующие во время богослужения в честь начала католического рождественского поста (адвента) - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Верующие во время богослужения в честь начала католического рождественского поста (адвента). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Католики в России состоят во множестве смешанных по религиозному признаку семей, поэтому пастыри поощряют то, чтобы Рождество праздновалось дважды, сказал в рождественском интервью РИА Новости вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
"Всегда лучше праздновать два раза, чем ни разу. У нас много смешанных – в конфессиональном смысле – семей. Поэтому, конечно, мы как пастыри всячески поощряем то, чтобы люди помнили друг о друге и разделяли радость праздников. Естественно, это касается прежде всего Пасхи и Рождества", – сказал епископ, отвечая на вопрос.
Он отметил, что католики России получают поздравления не только от священноначалия и духовенства Русской православной церкви и гражданских властей, но и от многих людей разных вероисповеданий, и, в свою очередь, поздравляют их с основными праздниками.
"Вспоминаю своих родных: наша семья тоже была смешанной, и мы праздновали Рождество дважды и поздравляли друг друга. Конечно, в "католические" даты праздник отмечается более скромно, ведь восточные христиане его ещё только ожидают его и держат пост. Зато в "православную" дату совместное празднование приумножает радость", – заключил Дубинин.
Читайте полный текст интервью >>>
Верующие во время праздничного богослужения в канун Рождества в храме святой Анны в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
01:43
Католическое Рождество
 
РелигияРоссияРусская православная церковьКатолическое Рождество
 
 
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