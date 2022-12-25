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Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество - РИА Новости, 25.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841157968.html
Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество
Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество - РИА Новости, 25.12.2022
Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество
Церкви, использующие григорианский календарь, 25 декабря отмечают один из главных праздников христианства – Рождество Христово, в этот день лидеры общин... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T00:50
2022-12-25T10:40
религия
иисус христос
сергей ряховский
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Церкви, использующие григорианский календарь, 25 декабря отмечают один из главных праздников христианства – Рождество Христово, в этот день лидеры общин обратились с поздравлениями к верующим. "Боже, в этом мире, где всё нестабильно и непостоянно, помоги нам видеть постоянство в Тебе. Во время, когда нет поводов для радости, помоги радоваться в Тебе, всё больше и больше понимая, что мы дети Твои, благодаря Рождеству Христову и Его жертве за нас. Мы недостойны этого, но через Христа Ты наделяешь нас этим сверхъестественным достоинством! Господь, пошли Своих ангелов к тем, кто потерял всякую надежду в эти дни. Даруй нам мудрости и силы самим быть этими ангелами. Помоги нам, Боже, видеть Твой Свет и являть Его среди людей. Утверди нас в Своем мире и покое! Светлого, благословенного и мирного Рождества Господа Иисуса Христа!" – говорится в рождественском послании архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Владимира Проворова, доступном на сайте Церкви. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский напомнил в обращении к верующим, что Господь был послан человечеству не для того, чтобы человечеством завладели боль и страх, но, как и две тысячи лет назад, он продолжает спасать, восстанавливать разрушенные отношения, примирять врагов и любить каждого человека. "Более двух тысяч лет назад в непростые времена Господь даровал людям Спасителя. Рождение Иисуса Христа принесло в мир будущность и надежду. Сегодня мы с вами переживаем тоже непростой период – мы стали свидетелями исполнения Библейских пророчеств о последнем времени: мы видим, как восстает народ на народ и царство на царство, как болезни и моры накрывают царства и целые страны, как распространяется в мире порок и разврат. Потрясаются моральные и нравственные основы общества, но неизменным остается наш Господь Иисус Христос", – сказал епископ. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским. Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. Ему также предшествует Адвент – четыре недели ожидания праздника. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. Первого января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.
https://ria.ru/20220921/bogoroditsa-1818253993.html
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иисус христос, сергей ряховский
Религия, Иисус Христос, Сергей Ряховский
00:50 25.12.2022 (обновлено: 10:40 25.12.2022)
 
Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество

Часть христиан, живущая по григорианскому календарю, 25 декабря отмечает Рождество

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкУчастники празднования католического Рождества в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Участники празднования католического Рождества в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Участники празднования католического Рождества в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Церкви, использующие григорианский календарь, 25 декабря отмечают один из главных праздников христианства – Рождество Христово, в этот день лидеры общин обратились с поздравлениями к верующим.
"Боже, в этом мире, где всё нестабильно и непостоянно, помоги нам видеть постоянство в Тебе. Во время, когда нет поводов для радости, помоги радоваться в Тебе, всё больше и больше понимая, что мы дети Твои, благодаря Рождеству Христову и Его жертве за нас. Мы недостойны этого, но через Христа Ты наделяешь нас этим сверхъестественным достоинством! Господь, пошли Своих ангелов к тем, кто потерял всякую надежду в эти дни. Даруй нам мудрости и силы самим быть этими ангелами. Помоги нам, Боже, видеть Твой Свет и являть Его среди людей. Утверди нас в Своем мире и покое! Светлого, благословенного и мирного Рождества Господа Иисуса Христа!" – говорится в рождественском послании архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Владимира Проворова, доступном на сайте Церкви.
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21 сентября, 00:00Религия
В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский напомнил в обращении к верующим, что Господь был послан человечеству не для того, чтобы человечеством завладели боль и страх, но, как и две тысячи лет назад, он продолжает спасать, восстанавливать разрушенные отношения, примирять врагов и любить каждого человека.
"Более двух тысяч лет назад в непростые времена Господь даровал людям Спасителя. Рождение Иисуса Христа принесло в мир будущность и надежду. Сегодня мы с вами переживаем тоже непростой период – мы стали свидетелями исполнения Библейских пророчеств о последнем времени: мы видим, как восстает народ на народ и царство на царство, как болезни и моры накрывают царства и целые страны, как распространяется в мире порок и разврат. Потрясаются моральные и нравственные основы общества, но неизменным остается наш Господь Иисус Христос", – сказал епископ.
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.
Рождество Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 16:44Религия
Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника
Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. Ему также предшествует Адвент – четыре недели ожидания праздника.
На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. Первого января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.
Папа Франциск. Дни молодежи в Польше - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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