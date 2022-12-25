https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841157968.html

Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество

Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество - РИА Новости, 25.12.2022

Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество

Церкви, использующие григорианский календарь, 25 декабря отмечают один из главных праздников христианства – Рождество Христово, в этот день лидеры общин... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T00:50

2022-12-25T00:50

2022-12-25T10:40

религия

иисус христос

сергей ряховский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841180945_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_58b8b49b6650c20a38c9d55b2e99a0cb.jpg

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Церкви, использующие григорианский календарь, 25 декабря отмечают один из главных праздников христианства – Рождество Христово, в этот день лидеры общин обратились с поздравлениями к верующим. "Боже, в этом мире, где всё нестабильно и непостоянно, помоги нам видеть постоянство в Тебе. Во время, когда нет поводов для радости, помоги радоваться в Тебе, всё больше и больше понимая, что мы дети Твои, благодаря Рождеству Христову и Его жертве за нас. Мы недостойны этого, но через Христа Ты наделяешь нас этим сверхъестественным достоинством! Господь, пошли Своих ангелов к тем, кто потерял всякую надежду в эти дни. Даруй нам мудрости и силы самим быть этими ангелами. Помоги нам, Боже, видеть Твой Свет и являть Его среди людей. Утверди нас в Своем мире и покое! Светлого, благословенного и мирного Рождества Господа Иисуса Христа!" – говорится в рождественском послании архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Владимира Проворова, доступном на сайте Церкви. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский напомнил в обращении к верующим, что Господь был послан человечеству не для того, чтобы человечеством завладели боль и страх, но, как и две тысячи лет назад, он продолжает спасать, восстанавливать разрушенные отношения, примирять врагов и любить каждого человека. "Более двух тысяч лет назад в непростые времена Господь даровал людям Спасителя. Рождение Иисуса Христа принесло в мир будущность и надежду. Сегодня мы с вами переживаем тоже непростой период – мы стали свидетелями исполнения Библейских пророчеств о последнем времени: мы видим, как восстает народ на народ и царство на царство, как болезни и моры накрывают царства и целые страны, как распространяется в мире порок и разврат. Потрясаются моральные и нравственные основы общества, но неизменным остается наш Господь Иисус Христос", – сказал епископ. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским. Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. Ему также предшествует Адвент – четыре недели ожидания праздника. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. Первого января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

https://ria.ru/20220921/bogoroditsa-1818253993.html

https://ria.ru/20220913/bogoroditsa-1816536327.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/papa-rimskiy-1839409553.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иисус христос, сергей ряховский