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Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством - РИА Новости, 25.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221225/pozdravlenie-1841213168.html
Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством
Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством - РИА Новости, 25.12.2022
Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:53
2022-12-25T14:53
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
римско-католическая церковь
московский патриархат
католическое рождество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова. "Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1840873590.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), римско-католическая церковь, московский патриархат, католическое рождество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Римско-католическая церковь, Московский Патриархат, Католическое Рождество
14:53 25.12.2022
 
Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством

Патриарх Кирилл поздравил папу римского Франциска с праздником Рождества Христова

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в медиабанкПапа Франциск
Папа Франциск - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Папа Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова.
"Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.
Верующие во время праздничного богослужения в канун Рождества в храме святой Анны в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
01:43
Католическое Рождество
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Римско-католическая церковьМосковский ПатриархатКатолическое Рождество
 
 
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