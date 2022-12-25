https://ria.ru/20221225/pozdravlenie-1841213168.html

Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством

Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством - РИА Новости, 25.12.2022

Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:53

2022-12-25T14:53

2022-12-25T14:53

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

римско-католическая церковь

московский патриархат

католическое рождество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова. "Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1840873590.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патриарх кирилл (владимир гундяев), римско-католическая церковь, московский патриархат, католическое рождество