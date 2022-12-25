https://ria.ru/20221225/pozdravlenie-1841213168.html
Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством
Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством - РИА Новости, 25.12.2022
Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:53
2022-12-25T14:53
2022-12-25T14:53
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
римско-католическая церковь
московский патриархат
католическое рождество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-Католической Церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова. "Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1840873590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), римско-католическая церковь, московский патриархат, католическое рождество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Римско-католическая церковь, Московский Патриархат, Католическое Рождество
Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством
Патриарх Кирилл поздравил папу римского Франциска с праздником Рождества Христова